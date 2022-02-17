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竹聯幫弘仁會台南分會辦春酒 南警動員街頭盤查蒐證

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

竹聯幫弘仁會台南分會今晚在台南市安平區某飯店辦春酒，席開近40桌，吸引約300多人參加，市警四分局接獲情資，動員大批警力在四周重要路口及會場蒐證、巡邏，會場門口部署霹靂小組荷槍實彈戒備。

竹聯幫弘仁會台南分會以「2022台南地方企業春酒」名義，在今晚7點起在安平區舉辦春酒活動，警方為維護治安，防制治安事故發生，除了春酒前對主辦單位進行約制外，並對舉辦處所附近重要路段依據警職法實施路檢，盤查人車，藉以嚇阻可能之不法活動。

今天下午4時，84名警力對會場周遭道路人車實施臨檢盤查，約 77車164人，並於會場蒐證、巡邏及待命，台南市警局四分局長王子雄坐鎮指揮，會場門口部署霹靂小組荷槍實彈戒備。警方估計參加宴會人數為300人，另在宴會結束後，執行封閉式取締酒駕勤務，保護弘用路人安全，維持轄內治安穩定。

警方說，台南市是一個宜居的城市，在中央及地方警察局整體總動員之下，警方會以最大決心和態度，來維護社會治安，不容許黑道幫派在台南市恣意妄為，挑釁公權力，以避免影響整體市民對治安的觀感。

竹聯幫弘仁會台南分會在今晚在安平區辦春酒，警方在會場蒐證。記者黃宣翰／翻攝
竹聯幫弘仁會台南分會在今晚在安平區辦春酒，警方在會場蒐證。記者黃宣翰／翻攝
竹聯幫弘仁會台南分會在台南市安平區辦春酒，市警四分局動員大批警力在四周重要路口及會場蒐證。記者黃宣翰／翻攝
竹聯幫弘仁會台南分會在台南市安平區辦春酒，市警四分局動員大批警力在四周重要路口及會場蒐證。記者黃宣翰／翻攝

台南 竹聯幫 警察

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