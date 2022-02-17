因投資糾紛男子遭囚禁毆打 北市警員疑涉案

中央社 / 台北17日電

北市警察局中山分局王姓員警與丁姓男子疑有投資借貸糾紛，丁男事後遭幫派分子囚禁毆打。中山分局今天表示，王姓員警雖未與涉案人有直接聯繫事證，仍依妨害自由罪嫌送辦。

台北市警察局中山分局指出，大同警分局2日接獲丁男家屬報案請求協尋，當天晚間，接獲丁男已返家通報。

北市警察局大同分局介入偵辦發現，可能涉及妨害自由罪嫌，通知丁男到案說明。丁男稱，與中山警分局王姓員警及妻子有債務糾紛，並向王姓員警等5人提告妨害自由。

警方查出，丁男曾以投資夾娃娃機為由，向王姓員警及其妻子借款新台幣100萬元，丁男承諾每個月可提供3至5萬元獲利，事後卻無力提供獲利及償還債務。

警方說，王姓員警曾多次催討並寄發存證信函，丁男仍未還債務；王姓員警1月間把債務轉讓給立案資產公司，資產公司事後把債務轉給四海幫分子。

警方查出，丁男1月底時在新北市三重區某超商附近遭人押走後，被帶往八里區附近工廠囚禁2天，並遭毆打，丁男事後被釋放，隨即報警。

中山分局表示，初步清查王姓員警未與相關涉案人員有直接違法事證，為避免衍生風紀問題，已把調查資料移送台北地檢署偵辦，以維護警察風紀，王姓員警並依妨害自由函送北檢偵辦。

債務 警察

延伸閱讀

北市大同區某幼稚園27人集體上吐下瀉 班級停課至下周

北市南湖國小傳家長確診 校方急發快篩給密切接觸者

北市「開第一槍」校園禁用核食 團膳業者願簽切結書

北市校務會議簽到使用台北通 再遭質疑「強迫推銷」

相關新聞

竹聯幫弘仁會台南分會辦春酒 南警動員街頭盤查蒐證

竹聯幫弘仁會台南分會今晚在台南市安平區某飯店辦春酒，席開近40桌，吸引約300多人參加，市警四分局接獲情資，動員大批警力...

影／遇路檢毒嫌關閉車大燈 自曝疑點警搜出大量毒

台中市民李姓男子前天深夜駕車路經北區，遇警設攔檢點時，突關閉車燈，警認為相可疑，上前予以盤查，聞到車內傳出毒品燃燒的濃嗆...

鄉長仙人跳案查出高市5警盜賣個資 黃明昭痛心下令嚴懲

屏東縣枋山鄉長洪啟能與公所李姓女職員婚外情，洪妻雇用安心徵信公司調查，徵信社卻以針孔偷拍性愛影片向洪、李勒索600萬元，...

台船第9艘百噸級巡防艇交船配花蓮海巡 另6艘明年交船

台船承造海巡署100噸級第9艘巡防救難艇，今天在基隆廠舉行交船典禮，由台船公司基隆廠廠長朱有亮與海巡署艦隊分署副分署長吳...

丰偉環保科技涉證券詐欺 檢調搜索約談董座到案

調查局掌握情資，指丰偉環保科技股份有限公司涉，對外吹噓公司前景，以虛偽繳足股款之證明，辦理公司增資登記，涉及證券詐欺3億...

空軍上兵疑殺2子墜樓不治 妻同意捐亡夫器官

空軍上兵蕭男與妻子感情失和，疑殺害2名年幼子後，13日凌晨墜樓，經送醫急救，今天清晨6時宣告不治，台中地檢署襄閱庭長卓俊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。