影／遇路檢毒嫌關閉車大燈 自曝疑點警搜出大量毒

台中市民李姓男子前天深夜駕車路經北區，遇警設攔檢點時，突關閉車燈，警認為相可疑，上前予以盤查，聞到車內傳出毒品燃燒的濃嗆味，在車內副駕駛座置物箱內查扣毒咖啡119包493公克及K他命12包35.67公克，台中市警二分局依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

中市警二分局員警於15日深夜，在北區進化北路執行路檢勤務，一部自小客車行經路檢點時，突然關閉大燈、形跡可疑，遂上前予以攔查，卻見24歲的駕駛李嫌神情緊張，且車內溢出毒品K他命燃燒後的濃嗆味道，員警警覺詢問是否攜帶違禁物品？李嫌自知難逃法網，便主動將第三級毒品K他命的殘袋交付警方查驗。

李男並表示該車輛係向某租賃車行所承租，因李嫌疑似將租賃車輛作為犯罪交通工具使用，警方遂立即通知該車行老闆到場釐清案情。

車行顏姓主管到場後，馬上掏出租車合約並向李嫌表示要立即終止租賃契約，隨後警方與車行老闆在檢查車輛有無異狀時，又在車內發現若干不明白色結晶體，及印有麻將發財圖樣之毒品咖啡包，經檢驗後均呈第三級毒品毒品陽性反應，共計查獲毒珈琲包119包（493公克）及K他命12包（35.67公克），