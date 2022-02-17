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毒咖啡包「裝可愛」誘青少年 女藥頭等5人起訴

中央社 / 台中17日電

台中市陳姓女子等人組成販毒集團，在網路販售摻有毒品咖啡包，販售的毒品還以卡通圖案包裝走可愛風，藉以吸引青少年，檢警循線偵辦後，台中地檢署依毒品罪嫌起訴陳女等5人。

台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，警方去年7月偵破陳姓女子為首的販毒集團，現場查獲毒咖啡包158包（毛重695.4公克）、愷他命10包（毛重16.2公克）、帳冊、工作手機等證物，並逮捕陳女與4名成員。

檢警查出，陳女與劉姓男友為賺外快，在租屋處進行毒品分裝後，以手機通訊軟體「微信」暱稱「國際娛樂公司」為名，透過手機通訊軟體向不特定人推銷第三級毒品愷他命及毒品咖啡包，並陸續找來李姓男子等3人擔任倉管及送貨人員，共同組成販毒集團。

毒品集團由陳女擔任會計，管制毒品存貨及核算薪資，警方指出，販毒集團因有女性成員，販售的毒品還以卡通圖案走可愛風，藉以吸引青少年。全案經台中地檢署檢察官偵辦後，依毒品罪嫌起訴陳女等5人。

警方指出，新興毒品種類繁雜，常以新奇包裝吸引青少年「好奇」或「輕忽嚴重性」而誤食，但毒品咖啡包摻雜的成分與比例都不盡相同，對身體產生的危害更難以預期，呼籲民眾對來路不明的食品應隨時保持高度警戒心。

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