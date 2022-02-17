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賣笑氣標榜吸了有如置身天堂 新北警逮1嫌送裁罰

中央社 / 新北17日電

蕭姓男子以多種調味、吸了有如置身天堂為噱頭，在網路違法販售笑氣鋼瓶。新北警方經蒐證日前在汐止區某民宅起獲鋼瓶137支，蕭男警訊後被移送裁罰，最重可罰30萬元。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天下午舉行破案記者會指出，日前鎖定某氣體商，標榜有沙士、芒果、哈密瓜等多種調味的笑氣可供選購，並以吸了會有置身天堂的效果為噱頭，在網路上招攬民眾購買。

專案小組經追查2個月，發現31歲蕭姓男子以汐止區一處民宅作為笑氣貯存場，15日晚間見時機成熟前往稽查，一舉查扣137支笑氣鋼瓶，帶回蕭男，警訊後依違反毒性及關注化學物質管理法移送主管機關裁罰，最重將可處新台幣30萬元罰鍰。

新北市刑大表示，笑氣雖未被列管為毒品，但依然對健康有害，除吸食、販賣笑氣行為將依法處3萬元以上，30萬元以下罰鍰外，如有致人於死或受重傷，最重將可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。

環境保護署自民國109年10月30日起將笑氣公告為關注化學物質，新北市警察局及環保局針對不當使用笑氣案件共組專案小組進行聯合稽查，至今已查獲違規使用及販賣笑氣案件85件、125人，共查扣406支笑氣鋼瓶。

警察 汐止

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