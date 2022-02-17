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男持槍朝對方頭扣板機三次全卡彈 反遭奪槍壓制

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

實在掉漆！陳姓男子與鍾姓男子有嫌隙，去年4月酒後竟抄起槍彈，前往鍾男位於新竹縣的辦公室伏擊，近距離靠近鍾男，持槍朝其頭部連口板機3次，不料陳的槍卻卡彈，不但連扣板機都未能順利擊發，陳還遭險遭行刑式槍殺的鍾及旁人奪槍壓制；新竹地院審理終結，陳男被依非法持有非制式手槍、殺人未遂等罪判刑6年6月。

判決書指出，陳男去年1月間，在東西向快速道路台68線武陵路匝道附近某處，以5萬元購買一把改造手槍與10顆子彈，該槍組裝以貫通的金屬槍管而成，擊發功能正常。

由於陳男與鍾男存有嫌隙，去年4月9日晚上，陳酒後帶槍前往鍾位於新竹縣竹東鎮的辦公室，悄悄潛入，趁鍾不備之際舉槍朝其頭部連扣板機3次，打算以行刑式槍擊鍾。不料，陳男的改造手槍卻當場罷工，狂扣板機都因卡彈未能順利擊發，最鍾與旁人蜂擁而上，將陳壓制奪槍，向警方報案將其逮捕。警方將陳男的槍彈查扣，送交刑事局鑑定，確認屬改造手槍、制式子彈1顆、非制式子彈9顆，均具殺傷力。

法院審理時，陳男坦承犯行，法官認為，非制式手槍及子彈均屬高度危險物品，非經中央主管機關許可，不得擅自持有，陳卻漠視法令，持有非制式手槍及子彈對他人身體、生命及社會治安、秩序顯然造成潛在危險與不安，又僅因細故，不用理性方法解決，直接持槍殺害被害人，對他人身體、生命及社會治安、秩序造成危險與不安，考量陳坦承犯行，態度尚可，殺人犯行並未得逞，審酌依非法持有非制式手槍、殺人未遂等罪各判刑5年4月、2年7月，併科罰金10萬元，應執行6年6月。

鍾男險遭行刑式槍殺，不料陳男的槍卻卡彈，不但連扣板機都未能順利擊發，陳還遭鍾與旁人奪槍壓制；新竹地院審理終結，陳男被依非法持有非制式手槍、殺人未遂等罪判刑6年6月。圖／報系資料照
鍾男險遭行刑式槍殺，不料陳男的槍卻卡彈，不但連扣板機都未能順利擊發，陳還遭鍾與旁人奪槍壓制；新竹地院審理終結，陳男被依非法持有非制式手槍、殺人未遂等罪判刑6年6月。圖／報系資料照

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