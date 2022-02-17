男持槍朝對方頭扣板機三次全卡彈 反遭奪槍壓制

實在掉漆！陳姓男子與鍾姓男子有嫌隙，去年4月酒後竟抄起槍彈，前往鍾男位於新竹縣的辦公室伏擊，近距離靠近鍾男，持槍朝其頭部連口板機3次，不料陳的槍卻卡彈，不但連扣板機都未能順利擊發，陳還遭險遭行刑式槍殺的鍾及旁人奪槍壓制；新竹地院審理終結，陳男被依非法持有非制式手槍、殺人未遂等罪判刑6年6月。

判決書指出，陳男去年1月間，在東西向快速道路台68線武陵路匝道附近某處，以5萬元購買一把改造手槍與10顆子彈，該槍組裝以貫通的金屬槍管而成，擊發功能正常。

由於陳男與鍾男存有嫌隙，去年4月9日晚上，陳酒後帶槍前往鍾位於新竹縣竹東鎮的辦公室，悄悄潛入，趁鍾不備之際舉槍朝其頭部連扣板機3次，打算以行刑式槍擊鍾。不料，陳男的改造手槍卻當場罷工，狂扣板機都因卡彈未能順利擊發，最鍾與旁人蜂擁而上，將陳壓制奪槍，向警方報案將其逮捕。警方將陳男的槍彈查扣，送交刑事局鑑定，確認屬改造手槍、制式子彈1顆、非制式子彈9顆，均具殺傷力。