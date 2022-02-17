高雄女酗酒又吸毒 過年返家竟持鈍器痛毆母親致死

高雄一名有酗酒、吸毒習慣的陳姓女子，過年期間回娘家，回到三民區母親住家，與陳母起了爭執，失控動手持鈍器痛偶陳母，導致母親肋骨斷裂、顱內出血送醫，4天後宣告不治；轄區警方三民一分局獲報後，將陳女帶回，將依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌送辦。

據了解，擁有毒品、酗酒習性的陳女（48歲），平時在小港區獨居，女兒及母親住在三民區復興一路上。今年農曆過年期間，陳女回到68歲母親住處過節，不料陳女卻在初二時，失控毆打陳母。

轄區警方三民一分局獲報後，通報為家暴案件，不料過了2天，初四時陳女又再度持鈍器痛歐陳母，陳女20多歲的女兒趕緊報警，將陳母送往高醫治療，仍在救治4天後死亡。

警方獲報後，帶回陳女製作筆錄，已報請高雄地檢署檢察官指揮相驗，在本月10日解剖複驗，死因尚待鑑定，目前陳女強制就醫，將依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌移送。