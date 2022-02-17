屏東男「屎遁」趁隙從警局脫逃 走投無路結束40天逃亡

上月7日凌晨從屏東縣警局恆春分局「屎遁」脫逃的江姓傷害案嫌犯，在警方專案小組長期圍堵下，友人都不敢收留，昨天晚上主動向高雄市苓雅警分局投案，警方依脫逃罪將他移送屏東地檢署，檢方向法院聲請羈押；江逃逸40天後落網，也在這波基層分局長調動前結案，讓警方鬆了一口氣。

住屏東縣恆春鎮大光里的25歲江姓男子，1月初因感情糾紛，持刀與2名友人進入商店，砍殺前女友的男性友人，造成被害人受傷住院； 警方先後將江等3人拘提到案，在偵查隊候詢時，江上月7日凌晨2點50分聲稱肚痛要上大號，戒護員警為方便他上大號解開手銬，江上完廁所帶回偵查隊時，突然拔腿狂逃，消失在夜幕中，戒護員警追不上，緊急呼叫攔截也來不及。

江趁隙逃出警局，還一度躲在附近校園頂樓，隨後竄逃到台中、苗栗和高雄市，找各地友人收容，過年也未回恆春家；江因頻繁更換藏匿地點，警方只能採地毯式的通報江嫌所有關係友人監控，友人全都不敢收容、資助現金，江最近逃至高雄市，因身上現金幾乎用盡，在走投無路下，昨晚主動向警方投案，結束40天的逃亡生涯。