台鐵擬將太魯閣事故7、8節車廂移這保存 還要建紀念碑

台鐵太魯閣號去年4月2日撞上滑落工程車出軌，釀49死、逾200多人輕重傷。行政院長蘇貞昌日前接見罹難者家屬時允諾，保留事故車廂。根據本報掌握，台鐵初步規畫保留最為嚴重的七、八節車廂，於事故滿周年前移至富岡基地擺放。此外，也在研議比照普悠瑪事故，設立紀念碑。

蘇貞昌日前表示，允諾保留事故車廂，未來台鐵員工無論職前或在職訓練，都應該好好看清楚，政府曾經這樣對不起乘客，不但留著車廂，還要清楚載明事故發生時間，以及49名罹難者姓名。

針對車廂保留議題，昨天台鐵與國家運輸安全調查委員會召開相關會議研商；交通部長王國材也有邀約「太魯閣的眼淚」律師陳孟秀等人討論後續事宜。

根據本報掌握，台鐵初步規畫，會在今年4月2日，也就是事故滿周年前，將七、八節車廂拉到富岡基地，而該區域原本就有做事故館跟員訓中心的規畫，預計兩到三年完工，富有教育意義。待車廂搬遷過去後，也會有相關說明跟植栽布置等。

運安會主委楊宏智說，太魯閣號最終事故調查報告已經大致完成，近幾周就會結束，下個月委員會跟各單位會收報調查報告草案，經過兩次委員會審議後，預計4月對外發布，「殘骸趕得上在適當時機發還」。

楊宏智說，之所以選擇第七、八節車廂，是因為是受損最嚴重的兩節，罹難司機員在第八車，整個被撞爛，第七車則是翻覆後撞到山壁。

楊宏智說，昨天有建議台鐵參考日航1985年123空難事故，當時逾500乘客罹難，後來建了安全教育館，除了平常做為員工訓練場所，其他時間也會開放給社會參觀。會上，台鐵也覺得應該去考察。

楊宏智也建議台鐵，參考1998年德國艾雪德列車出軌事故，在事發兩年後有立碑，太魯閣事故或許可以比照辦理。

與會者轉述，台鐵表示會把普悠瑪事故建碑跟太魯閣事故建碑一事一並考量及規畫。據悉，台鐵希望建碑能起到記取教訓的目的，初步規劃還是放在富岡基地，但地點及碑的內容部分還是要充分尊重家屬，時程未定。

陳孟秀也還原昨天與王國材會面的狀況。她說，車廂方面確實有比較具體的回應，但昨天溝通中有提醒交通部跟台鐵，保留車廂這個訴求不是集體家屬意見，了解政府有善意想要快速進行，但還是必須和其他家屬溝通，呼籲提出方案不要太進入細節，保留跟家屬對話空間，才會感覺到被尊重。

陳孟秀說，由於目前規畫車廂搬到富岡基地，部分家屬希望事故地也要有所作為，要讓人記得跟記取教訓，希望台鐵可以有所規畫。

陳孟秀也說，昨天討論到追思會問題，目前有意由交通部跟台鐵主辦，至於時間傾向在一周年，但因為屆時是清明連假，地點跟形式甚至日期都還要溝通。

立碑部分，陳孟秀說，就看要不要在出事地點建置，或是兩邊（一邊事發地、一邊放在富岡基地）有不同方式詮釋。方案都還在談。

陳孟秀說，家屬最需要的是尊重，昨天轉達完家屬聲音後，還需要許多溝通才能達成共識。有些家長有不同意見，像是建碑是否要放罹難者名字、細節等。還需要跟家屬溝通。

昨天與會人士則說，交通部精神是充分尊重家屬。

王國材稍早受訪時說，昨天有深入交換意見，確實目前規畫車廂會在周年前移至富岡基地，至於相關紀念文字、紀念碑、追思會等，會提方案給家屬，讓家屬充分討論後再決定。