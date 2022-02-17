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2名實習警專生助南警逮2車手 上了寶貴一課

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區一名老翁遭詐騙集團騙走60萬元，歹徒食髓知味要老翁繳交30萬元「保證金」才能結案，永康警方昨埋伏逮捕2名車手，前來分局實習的2名警專生也協助幹員逮人，上了寶貴一課。

這名家住永康區復國一路的老翁，本月經家人報案稱，老翁疑遇假檢警案件並已將其帳戶僅存60萬老本面交給詐騙團。

警方調查發現為老梗手法詐騙案；老翁是本月10日接獲自稱中華電信人員來電，聲稱其身分證件遭人冒用申辦門號且欠費，並表示被害人還涉嫌販毒洗錢，須提領帳戶內錢來比對是否涉案，被害人信以為真而提領金錢交付給歹徒。

而歹徒竟食髓知味，再度向被害人表示還須繳交30萬元「保證金」才能結案，被害人因手上現金不足，向親友周轉，親友認為遭詐向警方求助。

警方受理監控，掌握詐騙集團動昨約定在被害人住處附近巷口交付，偵查隊幹員前往埋伏，當場逮捕來取款的17歲車手及負責把風的邱嫌，前來分局實習的2名警專生邱貫倫、陳冠宇也協助壓制2名車手，全案詢後，依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法，分別移送台南地檢署偵辦及台南地方法院少年法庭審理，持續擴大追查其他共犯。

跟隨學長們出勤順利建功，邱貫倫、陳冠宇說，看到眼前正在發生犯罪，沒有多想什麼，只是想要趕快保護民眾生命、財產安全，更確定警察本身職責。

2名實習警專生，協助南警逮捕2名車手，上了寶貴一課。記者謝進盛／翻攝
2名實習警專生，協助南警逮捕2名車手，上了寶貴一課。記者謝進盛／翻攝
2名實習警專生，協助南警逮捕2名車手，上了寶貴一課。記者謝進盛／翻攝
2名實習警專生，協助南警逮捕2名車手，上了寶貴一課。記者謝進盛／翻攝

詐騙集團 車手

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