2名實習警專生助南警逮2車手 上了寶貴一課
台南市永康區一名老翁遭詐騙集團騙走60萬元，歹徒食髓知味要老翁繳交30萬元「保證金」才能結案，永康警方昨埋伏逮捕2名車手，前來分局實習的2名警專生也協助幹員逮人，上了寶貴一課。
這名家住永康區復國一路的老翁，本月經家人報案稱，老翁疑遇假檢警案件並已將其帳戶僅存60萬老本面交給詐騙團。
警方調查發現為老梗手法詐騙案；老翁是本月10日接獲自稱中華電信人員來電，聲稱其身分證件遭人冒用申辦門號且欠費，並表示被害人還涉嫌販毒洗錢，須提領帳戶內錢來比對是否涉案，被害人信以為真而提領金錢交付給歹徒。
而歹徒竟食髓知味，再度向被害人表示還須繳交30萬元「保證金」才能結案，被害人因手上現金不足，向親友周轉，親友認為遭詐向警方求助。
警方受理監控，掌握詐騙集團動昨約定在被害人住處附近巷口交付，偵查隊幹員前往埋伏，當場逮捕來取款的17歲車手及負責把風的邱嫌，前來分局實習的2名警專生邱貫倫、陳冠宇也協助壓制2名車手，全案詢後，依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法，分別移送台南地檢署偵辦及台南地方法院少年法庭審理，持續擴大追查其他共犯。
跟隨學長們出勤順利建功，邱貫倫、陳冠宇說，看到眼前正在發生犯罪，沒有多想什麼，只是想要趕快保護民眾生命、財產安全，更確定警察本身職責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言