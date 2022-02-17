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空軍上兵疑殺2子墜樓不治 若證實殺子予以不起訴處分

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

空軍上兵蕭男與妻子感情失和，疑殺害2名年幼子後墜樓，今天清晨宣告不治，而蕭的2歲長子脖子有穿刺傷、1歲幼子頸部有勒痕，台中地檢署表示，若證實蕭男殺2子，因蕭已墜樓死亡，檢察官將會給予不起訴處分。

台中地檢署表示，空軍上兵蕭男與妻子感情失和，疑殺害2名年幼子後墜樓，檢察官15日率法醫解剖2名幼童查死因，發現蕭的2歲長子脖子有穿刺傷、1歲幼子頸部有勒痕，檢察官採2名死者臟器、及血液，送法醫研究所鑑定，了解是否有毒物反應，以釐清死因。

中檢說，蕭男墜樓傷勢嚴重，今早6時不治。檢方指出，蕭的2名幼子遭殺害，檢察官採2名幼童檢體送驗，現場有遺書、扣案有血刀，若鑑定結果、及相關證物下，認定是蕭殺2子，因蕭已死亡，檢察官將予以不起訴處分。

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空軍上兵蕭男與妻子感情失和，疑殺害2名年幼子後墜樓，今天清晨宣告不治，蕭的2歲長子脖子有穿刺傷、1歲幼子頸部有勒痕，台中地檢署表示，若證實蕭男殺2子，因蕭已墜樓死亡，檢察官將會給予不起訴處分。圖／本報資料照
空軍上兵蕭男與妻子感情失和，疑殺害2名年幼子後墜樓，今天清晨宣告不治，蕭的2歲長子脖子有穿刺傷、1歲幼子頸部有勒痕，台中地檢署表示，若證實蕭男殺2子，因蕭已墜樓死亡，檢察官將會給予不起訴處分。圖／本報資料照

檢察官 空軍

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