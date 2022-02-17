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死前約前妻及女友3P遭拒 新北槍擊嫌犯拒捕自轟頭身亡

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市今天凌晨發生槍擊案陳姓嫌犯拒捕開槍自戕身亡案，警方擴大調查發現，陳嫌案發前曾與人在臉書相約「輸贏」，並透露已置生死於度外。開槍洩憤之後竟然又約前妻和現任女友到汽車旅館要求3P遭拒，準備逃亡時被警方圍捕，拒捕舉槍轟頭自戕身亡。

據了解，有毒品、槍砲前科的46歲陳姓嫌犯昨晚9時許，在臉書與1名唐姓男子互嗆，陳嫌甚至留言：「做鬼也會找你」、「我的怨氣會帶下去的！一定找你們！」最後相約到三重區永福街宮廟「旨吉社」談判，過沒多久，陳嫌便朝宮廟鐵門連開11槍逃逸。唐姓男子沒有現身，宮廟也沒人在場，無人受傷。

陳嫌開槍洩憤之後，直接逃逸到新莊區後港一街某汽車旅館，陸續把26歲鄭姓現任女友、39歲林姓前妻叫來房間，並聯絡37歲陳姓男子另開1輛車來接應他逃逸。

陳嫌與前妻生了一對兒女，雙方為了監護權爭執未決，昨晚在汽車旅館房間，竟提出要求和前妻、鄭姓女友玩3P。到了今天凌晨3時許，前妻怒斥拒絕3P，憤而走出旅館，陳嫌剛追出門沒多久就發現有警察埋伏。

警方圍捕時，陳嫌掏出隨身攜帶的手槍，朝自己頭部開了1槍，當場倒地斃命。員警衝進汽車旅館攻堅，又在房間搜出2把手槍、65發子彈、90包毒品咖啡包。鄭姓女友、林姓前妻、陳姓男子將依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

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陳嫌拒捕，邊跑邊掏出手槍抵住自己頭部，隨後開槍自轟身亡。記者林昭彰／翻攝
陳嫌拒捕，邊跑邊掏出手槍抵住自己頭部，隨後開槍自轟身亡。記者林昭彰／翻攝
警方攻堅，在汽車旅館房間搜出槍彈和大批毒品。記者林昭彰／攝影
警方攻堅，在汽車旅館房間搜出槍彈和大批毒品。記者林昭彰／攝影
陳嫌拒捕，邊跑邊掏出手槍抵住自己頭部，隨後開槍自轟身亡。記者林昭彰／翻攝
陳嫌拒捕，邊跑邊掏出手槍抵住自己頭部，隨後開槍自轟身亡。記者林昭彰／翻攝
陳嫌約唐姓男子到宮廟「輸贏」。記者林昭彰／翻攝
陳嫌約唐姓男子到宮廟「輸贏」。記者林昭彰／翻攝
陳嫌（圖右）被人惡搞照片，在臉書與唐姓男子互嗆、相約「輸贏」。記者林昭彰／翻攝
陳嫌（圖右）被人惡搞照片，在臉書與唐姓男子互嗆、相約「輸贏」。記者林昭彰／翻攝
陳嫌的鄭姓女友、林姓前妻、開車接應的陳姓男子，將依毒品、槍砲案移送地檢署偵辦。記者林昭彰／攝影
陳嫌的鄭姓女友、林姓前妻、開車接應的陳姓男子，將依毒品、槍砲案移送地檢署偵辦。記者林昭彰／攝影

汽車旅館 毒品

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