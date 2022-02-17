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影／純樸村莊頻出現陌生面孔 民眾機警雲林警破獲賭場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林警方日前才破獲一起流竄賭場案，今又再純樸的林內鄉村莊某住宅區內查到一家職業賭場，斗六警分局跟監多日蒐證，15日深夜攻堅逮捕賭場工作人員及賭客等共26人，其中查獲一名賴姓男子持有改造手槍及毒品等違禁品，全案詢後移送法辦。

單純靜謐的林內鄉九芎村某住宅區，街坊鄰居幾乎都是熟面孔，近期有人眼尖發現，其中一戶住宅每到深夜都有陌生面孔的人員進出感到不對勁，報警處理。

警方成立專案小組追查，經多日布線埋伏及跟監蒐證，向雲林地檢署及法院聲請搜索票後，由斗六警分局長蔡進明在前天晚上10時許率領偵查隊、派出所員警等，持搜索票前往該住宅攻堅搜索。

警方當場查獲29歲廖姓主嫌經營該職業賭場，另還有屋主、把風等工作人員及賭客共有26人在場；據悉，眾人以骰子為賭具，把玩俗稱「三六」的方式對賭，並查扣抽頭金2萬多元、賭資40萬餘元及2箱撲克牌等證物，另在2樓搜索到58歲賴姓男子身上有3把改造手槍及子彈33發、毛重4.3公克的安非他命。

警方指出，全案詢後依違反刑法第268條賭博罪將廖姓主嫌及工作人員等3人移送雲林地檢署偵辦，賭客等22人則依社會秩序維護法各裁罰3000元，賭資42萬餘元依法沒入；而賴男非法持有槍彈及毒品，詢後依槍砲彈藥及毒品危害防制條例移送，並持續追查槍枝及毒品來源。

雲林警方前天在林內鄉破獲一家職業賭場，詢後將賭場負責人、工作人員及非法持有違禁品的賴姓男子移送法辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方前天在林內鄉破獲一家職業賭場，詢後將賭場負責人、工作人員及非法持有違禁品的賴姓男子移送法辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方日前才破獲一起流竄賭場案，今又再純樸的林內鄉九芎村某住宅區內查到一家職業賭場，查扣賭具、抽頭金及賭資42萬餘元及違禁品等。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方日前才破獲一起流竄賭場案，今又再純樸的林內鄉九芎村某住宅區內查到一家職業賭場，查扣賭具、抽頭金及賭資42萬餘元及違禁品等。記者陳苡葳／翻攝

毒品 賭場

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