聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／純樸村莊頻出現陌生面孔 民眾機警雲林警破獲賭場
雲林警方日前才破獲一起流竄賭場案，今又再純樸的林內鄉村莊某住宅區內查到一家職業賭場，斗六警分局跟監多日蒐證，15日深夜攻堅逮捕賭場工作人員及賭客等共26人，其中查獲一名賴姓男子持有改造手槍及毒品等違禁品，全案詢後移送法辦。
單純靜謐的林內鄉九芎村某住宅區，街坊鄰居幾乎都是熟面孔，近期有人眼尖發現，其中一戶住宅每到深夜都有陌生面孔的人員進出感到不對勁，報警處理。
警方成立專案小組追查，經多日布線埋伏及跟監蒐證，向雲林地檢署及法院聲請搜索票後，由斗六警分局長蔡進明在前天晚上10時許率領偵查隊、派出所員警等，持搜索票前往該住宅攻堅搜索。
警方當場查獲29歲廖姓主嫌經營該職業賭場，另還有屋主、把風等工作人員及賭客共有26人在場；據悉，眾人以骰子為賭具，把玩俗稱「三六」的方式對賭，並查扣抽頭金2萬多元、賭資40萬餘元及2箱撲克牌等證物，另在2樓搜索到58歲賴姓男子身上有3把改造手槍及子彈33發、毛重4.3公克的安非他命。
警方指出，全案詢後依違反刑法第268條賭博罪將廖姓主嫌及工作人員等3人移送雲林地檢署偵辦，賭客等22人則依社會秩序維護法各裁罰3000元，賭資42萬餘元依法沒入；而賴男非法持有槍彈及毒品，詢後依槍砲彈藥及毒品危害防制條例移送，並持續追查槍枝及毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言