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開錯KTV包廂引口角 男持刀砍死人逃亡3周終落網

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市自由路一家KTV上月26日清晨5點多發生酒客衝突釀一死一傷，涉案林姓男子剛假釋沒多久，因為敬酒開錯包廂門，與死者陳姓男子這方人馬發生言語衝突，林竟回到車上拿西瓜刀，衝進陳男包廂內，砍死陳男，陳男友人林男右上臂大面積撕裂傷。林隨即逃亡，警方歷時3周偵辦，昨傍晚終於逮捕林姓男子，與涉嫌藏匿的友人李姓男子，全案將依殺人等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

案發後24歲林姓男子在屏東縣內逃亡流竄，專案人員犧牲春節假期與情人節，堅壁清野方式，逐步斬斷林男的可能的接應圈。警方昨天接獲線報，獲悉林男找來友人23歲李姓男子協助接應藏匿，警方掌握兩人在南州交流道附近的停車場，當場埋伏打破車窗逮捕林男、李男。

據了解，林男案發後就在屏東縣內逃亡流竄，由李負責接應，李開白色汽車是跟朋友借來的，藉機躲避警方查緝。

全案發生在今年1月26日清晨5點多，涉案林姓男子剛假釋沒多久，就因為開錯包廂，與死者陳姓男子這方爆發口角衝突，林竟跑回車上持西瓜刀砍死37歲陳姓男子，陳的友人40歲林姓男子右上臂大面積撕裂傷、右手掌兩處撕裂傷，送醫救治。警方之後在附近找林嫌丟棄犯案西瓜刀，林逃亡3周，終在昨天落網。

當天案發後KTV業者拉下鐵門。圖／本報資料照
當天案發後KTV業者拉下鐵門。圖／本報資料照
警方昨天掌握嫌犯在南州交流道附近一處停車場，逮捕逃亡3周林姓犯嫌（右一，坐者）、協助藏匿的李嫌（左一，趴下者）。記者劉星君／翻攝
警方昨天掌握嫌犯在南州交流道附近一處停車場，逮捕逃亡3周林姓犯嫌（右一，坐者）、協助藏匿的李嫌（左一，趴下者）。記者劉星君／翻攝
警方昨天掌握嫌犯在南州交流道附近一處停車場，逮捕逃亡3周的主嫌林姓男子（右二）。記者劉星君／翻攝
警方昨天掌握嫌犯在南州交流道附近一處停車場，逮捕逃亡3周的主嫌林姓男子（右二）。記者劉星君／翻攝

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