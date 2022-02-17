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影／藥頭少女心 穿腸毒咖啡裝可愛搶市
花俏的咖啡包一字排開，有可愛法鬥、卡通特務、日本動漫蠟筆小新最愛的巧克力餅乾、七星香菸、香奈兒名牌等等，讓人一看便被吸引，然而這些都是「穿腸毒藥」，台中市警察局刑事警察大隊偵四隊查獲的毒品咖啡包，被檢驗出摻雜著傷害身體的第三、四級新興毒品，其成分遠不如外包裝來得可親。
台中檢警於去年7月偵破陳姓女子為首的販毒集團，現場查獲毒咖啡包158包(毛重695.4公克)、K他命10包(毛重16.2公克)、帳冊3本、工作手機9具等犯罪工具，拘捕陳姓女子等5名藥頭到案。
警方調查，陳女及其劉姓男友為了賺外快，在自己的租屋處進行毒品的分裝後，以「微信」暱稱「某國際娛樂公司」公關人員為名，透過手機通訊軟體向不特定人推銷第三級毒品愷他命及毒品咖啡包，並陸續找來李姓男子等3人擔任倉管及送貨人員，共同從事組織犯罪。
販毒集團由陳女擔任會計，管制毒品存貨及核算薪資，由於有女性成員的關係，該集團販售的毒品包裝也傾向可愛風；全案近日經台中地方檢察署檢察官偵結，認該販毒集團已經具備有相當「持續性、牟利性」，除依販毒罪嫌起訴外，另以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例起訴。
台中市刑大指出，新興毒品種類繁雜，常以新奇包裝吸引青少年因「好奇」或「輕忽其嚴重性」而誤食，然這些毒品咖啡包摻雜混毒的成分與比例都不盡相同，對身體產生的危害難以預期，警方除呼籲民眾對於來路不明的食品應隨時保持高度的警戒心，不要輕易嘗試具有提神功效的糖果或沖泡品外，並提醒家長多加留意家中孩子動態，如發現來源、包裝不明的食品包裝，均需多加留意，適當介入與關懷，共同保護青少年健康成長環境。
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