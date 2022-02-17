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攜毒遭查獲...警蒐證反救他逃出愛情詐騙圈套

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

56歲王姓男子涉嫌持有少量海洛因被警方查獲，他在派出所接受警詢，員警意外發現他手機中暱稱的「老婆」，竟是假投資詐騙集團成員，警方當場戳破愛情詐騙泡泡，成功攔阻28萬元。

台南市警五分局開元派出所昨天查獲56歲的王姓男子涉嫌持有毒品案，王在接受警方詢問時候，不斷地看手機訊息並焦急著要求警方讓他回覆LINE訊息，巡佐蘇敬修發現有異便主動查詢。

王表示，他在網路認識一名自稱「小紫」的貌美年輕女子，兩人在通訊軟體內親密互動，並以「老公」、「老婆」相稱，小紫告訴他在某投資平台投資獲利豐厚，王深信不疑先匯出1萬元儲值，並接獲假客服通知這幾週已「獲利百萬餘元」。

王說，他要將所獲利款項提領出來時，詐騙集團客服一再推託，表示需先繳納稅金再經身分核對及預約提款時間才能提領，小紫不斷要求王男再投入更多資金，甚至撒嬌鬧起脾氣，王才會在警所焦急著想聯絡她。

市警五分局表示，網路詐騙案件層出不窮，尤其是LINE，詐騙集團滲透各交友網站與通訊軟體，以投資平台獲利豐厚遂行詐騙。呼籲民眾遇網友要求匯款或購買點數，應多方求證，才不會淪為詐騙集團的目標。

王姓男子（中）涉嫌持有毒品被警方查獲，員警意外查出他遭詐騙集團詐騙協助阻詐。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子（中）涉嫌持有毒品被警方查獲，員警意外查出他遭詐騙集團詐騙協助阻詐。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌持有毒品被警方查獲，意外查出詐騙集團成員以美女圖誘惑他投資詐騙。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌持有毒品被警方查獲，意外查出詐騙集團成員以美女圖誘惑他投資詐騙。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌持有毒品被警方查獲，詐騙集團成員透過LINE要王匯款。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌持有毒品被警方查獲，詐騙集團成員透過LINE要王匯款。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 LINE

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