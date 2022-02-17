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長椅上的手機天外消失 警調監視器串起平行時空

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

47歲的王姓男子前天和女友到火車站附近的購物商場逛街，兩人為了留下愛的回憶，在長椅上移動位置尋找最佳合照地點，但女友的手機卻沒有隨手帶走，保全誤以為有人遺失手機，便暫時先將手機收妥，打算送交服務中心。王男和女友發現手機不見後立即報警協尋，員警透過調閱監視器畫面，讓保全跟這對情侶的平行時空有了交集，兩人拿回手機也開心地感謝員警的協助。

台中市警三分局立德派出所警員張家順、唐申霖，前天晚間獲報轄內購物商場有民眾手機失竊，王男向警表示，他和女友稍早坐在購物商場的椅子上拍照，為了尋找最佳的背景曾移動過位置，拍完照卻遍尋不著女友的手機，詢問服務中心亦未有人拾獲送交。

經員警調閱監視器，發現這對情侶先是在靠近出入口處拍照，沒多久就移動至距離5公尺的長椅另一端，兩人沉浸在自拍的樂趣，渾然不覺5分鐘就這樣過去了。

這段時間，站在出入口的保全人員發現長椅上有支手機，好幾分鐘都沒有人前來取回，以為有民眾忘了帶走，打算交班時再送至服務中心。員警聯繫上這名保全人員，確認手機並未遭竊，並協助雙方約定時間送還手機。聽到這個好消息，這對情侶終於笑顏逐開，除向員警道謝，也表示未來一定好好保管自己的貴重物品。

警方提醒民眾，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，離開前也請再次檢查有無遺留個人物品，減少遺失風險。另警方呼籲，民眾若拾獲遺失物，可送至派出所由警方協助公告招領，若私自占為己有，可能涉有刑責，提醒民眾不可不慎。

王男和女友在火車站留下愛的回憶，在長椅上移動位置尋找最佳合照地點，但女友的手機卻沒有隨手帶走，員警透過調閱監視器畫面，查出保全撿到手機。圖／警方提供
王男和女友在火車站留下愛的回憶，在長椅上移動位置尋找最佳合照地點，但女友的手機卻沒有隨手帶走，員警透過調閱監視器畫面，查出保全撿到手機。圖／警方提供

保全 情侶

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