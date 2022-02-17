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母過世隔天朝宮廟開11槍嫌拒捕自戕亡 犯案動機陷膠著

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區今天凌晨發生槍擊案，陳姓嫌犯拒捕開槍自戕身亡。警方擴大調查試圖釐清案情，但遭槍擊的宮廟劉姓負責人僅表示認識陳嫌，聲稱不清楚他和誰有糾紛，不知道他為何開槍，整起案件及陳嫌的犯案動機，目前陷入膠著。

據了解，有毒品、槍砲等前科的48歲陳姓嫌犯原本從事防水工程，離婚約2年，母親前天剛過世。昨晚9時許，陳嫌獨自駕駛白色轎車到三重區永福街，朝宮廟「旨吉社」鐵門連開11槍逃逸，當時宮廟沒人在場，無人受傷。

警方循線追緝，發現他開車到新莊區後港一路躲進某汽車旅館，大批警力團團包圍埋伏。監控至今天凌晨3時許，1名37歲陳姓男子先走出旅館準備開車，接著陳嫌也尾隨林姓前妻走出，警方開始行動展開圍捕。

陳男一看見警察，掏出手槍作勢朝員警射擊，專案小組立刻對空鳴槍4發示警，沒想到陳男卻直接舉槍朝自己頭部射擊一槍自戕，當場倒臥血泊，緊急送醫急救宣告不治。

警方隨後逮捕準備開車接應的37歲陳男和林姓前妻，並衝進汽車旅館501號房搜索，發現房內還有1名27歲鄭姓女子，同時再搜出手槍2枝。林姓前妻僅透露陳嫌最近曾透露輕生意圖，但沒有說明為何想不開，他對宮廟開槍的意圖目前仍陷入膠著尚未釐清。

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陳嫌朝宮廟連開11槍，今天凌晨拒捕舉槍轟頭自戕身亡。記者林昭彰／翻攝
陳嫌朝宮廟連開11槍，今天凌晨拒捕舉槍轟頭自戕身亡。記者林昭彰／翻攝
陳嫌朝宮廟連開11槍，今天凌晨拒捕舉槍轟頭自戕身亡。記者林昭彰／翻攝
陳嫌朝宮廟連開11槍，今天凌晨拒捕舉槍轟頭自戕身亡。記者林昭彰／翻攝

槍擊

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