三重宮廟糾紛遭人連開11槍 兇嫌藏匿摩鐵警攻堅自戕亡

陳男與宮廟有糾紛，昨晚9時許，持槍朝宮廟連開11槍後逃逸，隨後藏匿於新莊區後港一路一家汽車旅館。今天凌晨大批警方趕抵準備攻堅，見陳男走出摩鐵鳴空抓人，陳男見警衝前持槍自戕，緊急送醫宣告不治。

據查證，48歲陳姓男子，日前與三重區永福街一間宮廟有糾紛。昨晚9時許，他開著一輛白色汽車，持槍來到宮廟門口，隨即朝宮廟大門連開11槍後逃逸。警方獲報調閱事發處沿線監視器畫面以車追人，發現陳男犯案後，開車藏匿於新莊區後港一路一家汽車旅館。

今天凌晨3時許，大批警力到場準備攻堅，既見陳男一人步出汽車旅館，眾警衝前準備逮人，陳男見警衝來先作勢朝警開槍，警見狀當場鳴開4槍，沒想到陳男直接舉槍朝自己頭部鳴開一槍自戕，緊急送醫急救宣告不治。 陳男朝宮廟連開11槍，隨後逃逸藏匿於汽車旅館。記者曾伯愷／翻攝

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