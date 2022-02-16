影／北部最大賽鴿分會涉簽賭 一年疑洗錢20億警全逮

三重新順利分會號稱北部最大賽鴿協會，每季賽鴿破萬隻，檢警追查，該分會利用賽鴿收注簽賭，多名幹部帳戶有龐大金流，一年破20億元，為掩飾不法，利用「不記名可轉讓存單」涉洗錢，檢警去年底收網，帶回陳姓會長等涉案10人，陳獲100萬元交保、侯姓幹部遭羈押，其餘人等以10萬至30萬元交保。

刑事局中打五隊在前年獲報，新北市多名男子的帳戶有龐大金流往來，起初懷疑與投資吸金有關，經後續清查發現，多名男子都是賽鴿協會三重新順利分會幹部，而該分會6、7名幹部的帳戶，一年就有20多億的金流往來，而且涉案幹部疑為掩飾資金來源，還將不法資金轉成「不記名可轉讓存單」，涉及洗錢犯行。

中打報請新北地檢署量股檢察官指揮，與台北市刑大、中正一分局、台中市刑大等單位，合組專案小組調查，發現陳姓男子（47歲）經營的分會，會員超過300人，每季賽事參賽鴿數達1.2萬至1.4萬隻間，號稱「北部最大賽鴿協會」。

據查，該協會簽注方式以「單隻組、雙隻組、参隻組、肆隻組、伍隻組、陸隻組」等，讓賭客可以簽注一個至六個號碼，每注金額500元至數千元不等，每年賽事收受插組賭資都超過10億元。

全案在去年12月、今年1月前往新北市、台北市等地，拘提陳姓會長等10人到案，並扣得不法資金2800萬，陳等人在警詢後，依賭博、洗錢、組織犯罪等罪，移送新北地檢署偵辦，其中陳獲100萬交保、5名幹部獲10萬至30萬交保，侯姓幹部（55歲）則被裁定羈押。