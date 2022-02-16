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假車禍行刑式狙殺後自首 檢起訴求重判籲勿減刑

中央社 / 宜蘭16日電

宜蘭市去年發生一起「假車禍、真槍擊」命案，劉姓男子以行刑式開槍狙殺羅姓男子致死，案發後向警方自首，全案檢方今天偵結起訴劉男，建請法院從重量刑，且勿予以減刑。

宜蘭地檢署發布新聞稿指出，經調查，劉男與羅男素有怨隙且有債務糾葛，羅男又屢對劉男的家人砸車、砸店，又放話欲圍剿劉男，劉男因而萌生殺意。

劉男於110年10月19日凌晨駕車尾隨羅男駕駛的自小客車，凌晨2時許，在宜蘭市縣民大道2段與環市東路製作假車禍，待羅男下車查看時，持槍朝羅男射擊，羅男中彈慌忙上車後，劉男又在駕駛座旁持槍抵住羅男頭部射擊，並近距離朝副駕駛座上的吳姓男子上半身開槍，造成羅男送醫不治，吳男則左手受傷。

案發後，劉男在同日凌晨2時6分持槍彈前往宜蘭縣政府警察局宜蘭分局自首，經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，全案今天偵結，檢察官黃明正以劉男涉犯刑法殺人、殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

檢方表示，劉男行凶後雖立即到警局自首，但審酌行凶手段、凶器種類、被害人傷勢部位及嚴重程度，且未將被害人送醫，也未曾對被害人家屬表達任何歉意等，認定劉男自首動機應非出於真誠悔悟，只是因無法躲過法律制裁不得不自首，建請法院勿依自首規定給予劉男減輕刑責。

自首 宜蘭 殺人

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