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2男直接搬走兌幣機 警3天逮變裝賊查出車也是偷來的

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大寮區九如路上娃娃機店2台兌幣機遭歹徒整台搬走，含機台損失共約114600元，林園警分局員警循線調閱監視器發現竊嫌沈姓男子、徐姓男子不僅變裝，連車都是贓車及失竊車牌，員警耗費3天時間逮人，昨依共同竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

根據娃娃機店內監視器，1月23日半夜11時許有一名男子頭戴頭套、一名男子身穿黃色雨衣，兩人趁深夜無人注意，用力拉扯兌幣機，以拖曳方式搬上貨車後逃逸，店門口放置的酒精等物品都遭撞倒，兌幣機內約有現金75000元，連同機台共計損失114600元，店主查監視器發現遭竊，隔天凌晨1時許報警求助。

警方獲報循線發現，兩人駕駛的貨車車號為失竊車輛，連懸掛車牌也是另一台失竊車輛，大大增加追查難度，員警比對竊嫌身形、特徵及行經軌跡，鎖定沈姓男子（29歲）、徐姓男子（43歲）。

據了解，沈姓男子為大寮人，之前曾犯下搶奪罪，去年因毒品案件遭移送，近期在三民第一分局轄區因竊盜罪嫌遭逮，疑因過去曾在鳥松區外婆家住過一陣子而認識徐男，徐男過去因在大寮區某工廠工作時竊走機械遭逮，曾涉多起毒品案件遭通緝。

警方1月26日於鳥松查獲2人，僅看到兌幣機，但機內現金都已花光，沈男坦承他是監視器中戴頭套的男子，兩人因缺錢花用才犯案，徐男則否認犯案，但因事證明確，警詢後昨依共同竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

林園分局提醒，無人管理的娃娃機店或自助洗衣店，店內兌幣機容易引起有心人覬覦，除在店內裝設監視器，可將貴重物品上鎖並加裝警報器，降低遭竊機率，警方將加強打擊竊盜等民生犯罪，宵小勿心存歹念，警方查緝犯罪24小時不打烊。

高雄市大寮區一名沈姓男子與徐姓男子趁夜竊走娃娃機店2台兌幣機，警方循線調閱監視器逮獲2人，但現金都已花光。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一名沈姓男子與徐姓男子趁夜竊走娃娃機店2台兌幣機，警方循線調閱監視器逮獲2人，但現金都已花光。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一名沈姓男子與徐姓男子趁夜竊走娃娃機店2台兌幣機，兩人駕駛的貨車車號及車牌皆為失竊車輛，增加追查難度。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一名沈姓男子與徐姓男子趁夜竊走娃娃機店2台兌幣機，兩人駕駛的貨車車號及車牌皆為失竊車輛，增加追查難度。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一名沈姓男子與徐姓男子趁夜竊走娃娃機店2台兌幣機，警方循線調閱監視器逮獲2人，但現金都已花光。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區一名沈姓男子與徐姓男子趁夜竊走娃娃機店2台兌幣機，警方循線調閱監視器逮獲2人，但現金都已花光。記者陳玫伶／翻攝

監視器 竊盜 毒品

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