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赴桃園監獄報到僥倖身藏海洛因 他入獄前遭翻出再判3月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園錢姓男子有多項毒品前科，後來因案準備到桃園監獄服刑，未料他仍心存僥倖隨身挾帶1小包海毒品，結果監獄管理員眼尖發現他皮夾有異，一翻開果然發現透明假鏈袋內含白色粉末，經警方到場確認是0.4公克的海洛因，結果錢男入獄前再度遭移送，法院依毒品罪判他3月徒刑，可上訴。

檢警調查，錢男（41歲）2020年8月11日因毒品罪入獄，當天晚上11點多他到桃園監獄準備辦理入監檢查程序時，身上竟然還夾藏1小包第一級毒品海洛因，結果被桃監管理員發現可疑，當場從他的隨身皮夾內翻出。

錢當場啞口無言，經監所通知轄區警方到場，確認錢持有1小包海洛因（0.4公克），在他準備入獄前又依毒品罪嫌移送檢方偵辦；檢方訊時，錢男坦承持有，但對於來源交代含糊不清，僅表示之前和朋友買來的，一直放在皮夾裡面忘了拿出來。

檢方查，錢有多項毒品前科，最近一次是被新北地院依毒品罪判刑3月確定，但仍不知悔改再犯，認為他構成累犯，偵結依毒品罪嫌起訴，建請法院加重其刑。

法院認為，錢男一再犯同罪質之罪，可見他惡性及對刑罰反應力薄弱，應依法加重其刑，審酌海洛因是第一級毒品，錢漠視法律禁令持有，但也考量錢持有的毒品數量非巨、時間不長，這次依持有第一級毒品罪，判錢有期徒刑3月，得易科罰金。

桃園監獄。圖／報系資料照
桃園監獄。圖／報系資料照

毒品 桃園 監獄

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