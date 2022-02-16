影／警允諾送愛犬回家 男才甘願交出毒品

新北市有1名葉姓男子把愛犬當成情人般呵護，情人節前夕他帶著小黑狗在三重區遇到警察盤查，自知法網難逃，確定員警會幫忙把小狗送回家，才乖乖交出身上的7包毒品，連員警都忍不住問：這是你情人？

新北市保安大隊第二中隊員警是在本月13日上午8時許，巡邏至三重區中華路某超商前，發現44歲葉姓男子身後跟著1條黑狗，左顧右盼撥打公共電話，覺得形跡可疑上前盤查身分。

葉男自知難逃法網，卻更擔心愛犬沒人照料，馬上詢問：那我這條狗怎麼辦？員警後來想出折衷辦法，告知：你坐巡邏車跟我們回去（接受調查），我們幫忙騎你的機車載狗回家交給家人。