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影／警允諾送愛犬回家 男才甘願交出毒品

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名葉姓男子把愛犬當成情人般呵護，情人節前夕他帶著小黑狗在三重區遇到警察盤查，自知法網難逃，確定員警會幫忙把小狗送回家，才乖乖交出身上的7包毒品，連員警都忍不住問：這是你情人？

新北市保安大隊第二中隊員警是在本月13日上午8時許，巡邏至三重區中華路某超商前，發現44歲葉姓男子身後跟著1條黑狗，左顧右盼撥打公共電話，覺得形跡可疑上前盤查身分。

葉男自知難逃法網，卻更擔心愛犬沒人照料，馬上詢問：那我這條狗怎麼辦？員警後來想出折衷辦法，告知：你坐巡邏車跟我們回去（接受調查），我們幫忙騎你的機車載狗回家交給家人。

葉男點點頭，主動交出口袋中的海洛因及安非他命毒品共7包。葉嫌說，小黑對他來說，就像是親人一樣，所以縱然被查獲持有毒品，依然掛念著愛犬要平安回到家，這才放心的交出毒品。他接受警詢之後被依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

葉嫌確定警方會幫忙送狗回家，主動交出身上的毒品。記者林昭彰／翻攝
葉嫌確定警方會幫忙送狗回家，主動交出身上的毒品。記者林昭彰／翻攝
小黑狗在葉嫌接受盤查時，亦步亦趨緊跟在後。記者林昭彰／翻攝
小黑狗在葉嫌接受盤查時，亦步亦趨緊跟在後。記者林昭彰／翻攝
警方巡邏發現葉嫌身後跟著1條黑狗，左顧右盼撥打公共電話，覺得形跡可疑上前盤查身分。記者林昭彰／翻攝
警方巡邏發現葉嫌身後跟著1條黑狗，左顧右盼撥打公共電話，覺得形跡可疑上前盤查身分。記者林昭彰／翻攝

毒品 警察

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