快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投嚴打黑道幫派分子 破獲10人組織犯罪暴力集團

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警方嚴打黑道幫派分子，集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安，不但率眾街頭聚眾鬥毆至被害人成傷，更在車埕風景區與情侣遊客發生行車糾紛，竟持桌椅毆打情侶受傷送醫，全案依違反組織犯罪條例、刑法妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

集集分局指出，24歲謝姓嫌犯是南投人，自2020年起擅組不法暴力犯罪組織，在水里地區動輒挾集團組織勢力，不僅以財務糾紛而對被害人毆打成傷，去年在車埕風景區更對觀光客以行車糾紛為由，操控手下街頭聚眾鬥毆滋事，蓄意挑釁公權力，成為地方一大隱患。

集集分局依犯罪集團共10人，多次涉嫌以暴力妨害秩序、妨害自由、傷害等犯行危害地方，報請南投地檢署檢察官黃天儀指揮，今年1月21日兵分多路動用多名警力同步查緝行動，執行拘提組織首惡謝姓嫌犯及暴力成員陳嫌等4名到案，努力維護觀光地區旅遊的安全。

集集分局表示，南投縣為觀光大縣，為持續打擊黑道幫派決心，對於任何危害治安犯罪行為均嚴加查緝，並呼籲其他被害人應勇於出面檢舉，莫讓犯罪者逍遙法外。

集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安。圖／集集分局提供
集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安。圖／集集分局提供
集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安。圖／集集分局提供
集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安。圖／集集分局提供
集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安。圖／集集分局提供
集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安。圖／集集分局提供

南投 集集 幫派 黑道

延伸閱讀

不爽前妻與男子搞曖昧 竟率眾毀損遭警制伏

台南鹽水蜂炮明登場 警察局長現勘推演防聚眾鬥毆

母石虎遭路殺亡 已是南投集集今年第3起路殺通報案

家貧就醫免擔心 南投弱勢族群就醫有補助可申請

相關新聞

通緝犯拒檢 雙北大逃亡

毒品通緝犯蔡姓男子昨天凌晨駕小貨車違停拒檢，從新北市板橋區飆車上橋逃往台北市，他無視警開三槍制止，搏命在雙北來回大逃亡近...

影／南投嚴打黑道幫派分子 破獲10人組織犯罪暴力集團

南投縣警方嚴打黑道幫派分子，集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安，不但率眾...

不滿抽菸被管教 中和男六刀弒母檢起訴求處重刑

43歲張姓男子不滿在家抽菸被母親管教，持刀朝母親刺殺6刀，還劃傷前來勸阻的姊姊，新北地檢署今依殺害直系血親、傷害等罪嫌起...

空軍上兵涉殺2幼子...檢方驗屍曝死因 妻癱地崩潰痛哭

空軍上兵蕭男與妻子感情失和，涉嫌殺害2名年幼子後墜樓，迄今昏迷生命垂危，台中地檢署檢察官今天上午率法醫解剖2名幼童查死因...

惡棍暴力討債收保護費 南警起狼牙棒逮18人

台南檢警今兵分多路昨前往麻豆、善化及西港地區執行拘提以李嫌為首暴力犯罪集團共18人，查扣狼牙棒、空氣槍等犯罪工具，警詢後...

銀行前副理偽冒大量個資 申辦32張信用卡盜刷百萬

譚姓男子曾任職銀行副理，涉嫌利用兼職旅行社時取得的求職者個資，偽造證件線上申辦32張信用卡，半年來向10家銀行盜刷1百萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。