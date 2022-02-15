影／南投嚴打黑道幫派分子 破獲10人組織犯罪暴力集團

南投縣警方嚴打黑道幫派分子，集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安，不但率眾街頭聚眾鬥毆至被害人成傷，更在車埕風景區與情侣遊客發生行車糾紛，竟持桌椅毆打情侶受傷送醫，全案依違反組織犯罪條例、刑法妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

集集分局指出，24歲謝姓嫌犯是南投人，自2020年起擅組不法暴力犯罪組織，在水里地區動輒挾集團組織勢力，不僅以財務糾紛而對被害人毆打成傷，去年在車埕風景區更對觀光客以行車糾紛為由，操控手下街頭聚眾鬥毆滋事，蓄意挑釁公權力，成為地方一大隱患。

集集分局依犯罪集團共10人，多次涉嫌以暴力妨害秩序、妨害自由、傷害等犯行危害地方，報請南投地檢署檢察官黃天儀指揮，今年1月21日兵分多路動用多名警力同步查緝行動，執行拘提組織首惡謝姓嫌犯及暴力成員陳嫌等4名到案，努力維護觀光地區旅遊的安全。