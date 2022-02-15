不滿抽菸被管教 中和男六刀弒母檢起訴求處重刑

43歲張姓男子不滿在家抽菸被母親管教，持刀朝母親刺殺6刀，還劃傷前來勸阻的姊姊，新北地檢署今依殺害直系血親、傷害等罪嫌起訴，並求處重刑。

檢警調查，張男患有思覺失調症，為新北市衛生局列管二級人口，去年12月17日他在家中抽菸，被母親勸阻後引發不滿，進廚房持水果刀，在廚房門口朝母親刺殺6刀，造成母親右胸、上腹、右大腿等多處刀傷，張的姊姊在房間聽聞爭吵聲查看，上前阻止張男，也被他持刀劃傷，造成右臂、左手掌撕裂傷。