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不滿抽菸被管教 中和男六刀弒母檢起訴求處重刑
43歲張姓男子不滿在家抽菸被母親管教，持刀朝母親刺殺6刀，還劃傷前來勸阻的姊姊，新北地檢署今依殺害直系血親、傷害等罪嫌起訴，並求處重刑。
檢警調查，張男患有思覺失調症，為新北市衛生局列管二級人口，去年12月17日他在家中抽菸，被母親勸阻後引發不滿，進廚房持水果刀，在廚房門口朝母親刺殺6刀，造成母親右胸、上腹、右大腿等多處刀傷，張的姊姊在房間聽聞爭吵聲查看，上前阻止張男，也被他持刀劃傷，造成右臂、左手掌撕裂傷。
張的姊姊見母親倒下大出血報警，張母仍因傷重在到院前死亡。張男在警方逮捕後坦承後悔犯案，稱「覺得沒有人愛我」。檢方認為他未念及母親含辛茹苦將他拉拔長大，僅因不滿母親管教他抽菸等細故就痛下殺手，還持刀朝母親多處要害刺傷，手段極為兇殘，依殺害直系血親、傷害等罪起訴，並請法官從重量刑。
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