快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿抽菸被管教 中和男六刀弒母檢起訴求處重刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

43歲張姓男子不滿在家抽菸被母親管教，持刀朝母親刺殺6刀，還劃傷前來勸阻的姊姊，新北地檢署今依殺害直系血親、傷害等罪嫌起訴，並求處重刑。

檢警調查，張男患有思覺失調症，為新北市衛生局列管二級人口，去年12月17日他在家中抽菸，被母親勸阻後引發不滿，進廚房持水果刀，在廚房門口朝母親刺殺6刀，造成母親右胸、上腹、右大腿等多處刀傷，張的姊姊在房間聽聞爭吵聲查看，上前阻止張男，也被他持刀劃傷，造成右臂、左手掌撕裂傷。

張的姊姊見母親倒下大出血報警，張母仍因傷重在到院前死亡。張男在警方逮捕後坦承後悔犯案，稱「覺得沒有人愛我」。檢方認為他未念及母親含辛茹苦將他拉拔長大，僅因不滿母親管教他抽菸等細故就痛下殺手，還持刀朝母親多處要害刺傷，手段極為兇殘，依殺害直系血親、傷害等罪起訴，並請法官從重量刑。

張男因不滿在家抽菸被母親管教，竟持刀殺害母親，並劃傷前來勸架的姊姊，今被依殺害直系血親、傷害等罪起訴。圖／聯合報系資料照。
張男因不滿在家抽菸被母親管教，竟持刀殺害母親，並劃傷前來勸架的姊姊，今被依殺害直系血親、傷害等罪起訴。圖／聯合報系資料照。

抽菸 衛生局 思覺失調症

延伸閱讀

新北中和最大智慧綠色停車場開工　預計明年6月完工、共計541個車位

新北中和票倉參選爆炸 國民黨戒慎恐懼

影／中和通訊行命案店員涉案還撒謊 警晚間再逮4人

影／中和通訊行命案 店員說謊、警突破心防追在逃3嫌

相關新聞

六都警察局督察人事發布 41名縣市分局長異動

警政署今天發布六都警察局督察等70名警官人事案，有10名縣市警察局主任秘書或督察長升六都督察，還有41名縣市警察局分局長...

銀行前副理偽冒大量個資 申辦32張信用卡盜刷百萬

譚姓男子曾任職銀行副理，涉嫌利用兼職旅行社時取得的求職者個資，偽造證件線上申辦32張信用卡，半年來向10家銀行盜刷1百萬...

影／南投嚴打黑道幫派分子 破獲10人組織犯罪暴力集團

南投縣警方嚴打黑道幫派分子，集集分局今天宣布偵破謝姓嫌犯為首的組織犯罪暴力集團，惡霸10人長期為害水里地區治安，不但率眾...

惡棍暴力討債收保護費 南警起狼牙棒逮18人

台南檢警今兵分多路昨前往麻豆、善化及西港地區執行拘提以李嫌為首暴力犯罪集團共18人，查扣狼牙棒、空氣槍等犯罪工具，警詢後...

年節闖空門竊走鄰居65萬珠寶 汐止警持票在網咖逮人

新北市警汐止分局春節期間獲報，有民眾住宅遭小偷闖空門，屋內金飾、鑽戒、外幣、球鞋等物都被偷個精光，財損高達65萬元，立刻...

影／軍人殺兩子墜樓今解剖 母認屍崩潰哭倒

空軍上兵蕭姓男子與妻子感情失和，13日涉嫌殺害兩名2歲、1歲幼子後墜樓，迄今仍昏迷命危，檢警今早安排解剖兩童釐清死因，蕭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。