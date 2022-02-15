空軍上兵涉殺2幼子...檢方驗屍曝死因 妻癱地崩潰痛哭

空軍上兵蕭男與妻子感情失和，涉嫌殺害2名年幼子後墜樓，迄今昏迷生命垂危，台中地檢署檢察官今天上午率法醫解剖2名幼童查死因，發現蕭的2歲長子脖子有穿刺傷、1歲幼子頸部有勒痕，檢察官採2名死者臟器、及血液，送法醫研究所鑑定，了解是否有毒物反應，以釐清死因。至於警方在現場查扣的血刀，員警採指紋，送相關單位鑑定。

檢察官今天上午率法醫解剖蕭男的2名幼子，蕭妻認屍時，情緒失控，癱在地上崩潰痛哭，幼童的外婆說，案發後好幾天睡不著，心情無法平復。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官率法醫解剖相驗，發現蕭的2歲長子脖子有穿刺傷、1歲幼子頸部有勒痕，採2名死者臟器、及血液，送法醫研究所鑑定，了解是否有毒物反應，以釐清死因。

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