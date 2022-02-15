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惡棍暴力討債收保護費 南警起狼牙棒逮18人

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南檢警今兵分多路昨前往麻豆、善化及西港地區執行拘提以李嫌為首暴力犯罪集團共18人，查扣狼牙棒、空氣槍等犯罪工具，警詢後今依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送臺南地方檢署偵辦，檢方已聲押李嫌等5嫌，擴大偵辦中。

麻豆警方半年前獲報，住麻豆區的李嫌（20歲）率眾犯下多起暴力犯罪，針對被害人積欠錢財後，再以恐嚇、威脅等暴力手段逼迫被害人償還債務，如不從，李嫌糾眾持棍棒、油漆對被害人處住施以毀損、潑漆等暴力犯行。

警方也查出，李嫌等嫌為收取麻豆地區店家保護費，為迫其被害人就範，以言詞恐嚇被害人交付保護費，如不從率眾持棍棒毀壞被害人店家物品，行徑十分猖狂。

麻豆警方經數月蒐證，在南檢指揮偵辦下，見時機成熟，昨由會同南市刑警大隊、佳里分局、善化分局、學甲分局、玉井分局及新化分局等陸續逮捕李男與其幫眾共18人到案，查扣球棒、鐵鎚、空氣槍、狼牙棒及手機等相關證物，一舉瓦解該暴力組織犯罪組織，消弭幫派囂張氣焰。

李嫌等人到案，對於犯行避重就輕，警方查扣相關證物，根據被害人供詞，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台南地方檢署偵辦。

為惡地方暴力脅迫取財 ，南警起狼牙棒等證物逮18人送辦。記者謝進盛／翻攝
為惡地方暴力脅迫取財 ，南警起狼牙棒等證物逮18人送辦。記者謝進盛／翻攝
為惡地方暴力脅迫取財 ，南警起狼牙棒等證物逮18人送辦。記者謝進盛／翻攝
為惡地方暴力脅迫取財 ，南警起狼牙棒等證物逮18人送辦。記者謝進盛／翻攝
為惡地方暴力脅迫取財 ，南警起狼牙棒等證物逮18人送辦。記者謝進盛／翻攝
為惡地方暴力脅迫取財 ，南警起狼牙棒等證物逮18人送辦。記者謝進盛／翻攝

恐嚇 台南 幫派 債務 潑漆

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