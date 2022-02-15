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銀行前副理偽冒大量個資 申辦32張信用卡盜刷百萬
譚姓男子曾任職銀行副理，涉嫌利用兼職旅行社時取得的求職者個資，偽造證件線上申辦32張信用卡，半年來向10家銀行盜刷1百萬元；刑事局拘提他查獲安非他命，懷疑因吸毒犯案，依詐欺、偽造文書、毒品罪嫌移送，檢方聲押獲准。
警方調查，43歲譚男在某銀行任職10多年，一路從專員升上副理，熟悉信用卡申辦流程，另在旅行社兼職，負責面試應徵客服人員的求職者，藉此取得個資；因有吸毒習慣，上班不正常，去年4月被銀行逼退離職。
譚男去年6月起使用證件、電子簽章等APP，偽造證件及財力證明上傳給銀行，自行簽名或蓋章，冒用35人個資申辦32張信用卡，再刷卡吃飯或投宿旅館，還購買10多支iPhone手機轉賣，共盜刷1百萬元。
被冒用個資辦卡民眾接到帳單向銀行反應，10家銀行去年10月起陸續報案。刑事局偵七大隊第二隊追查，去年12月29日在台北市中正區某旅館拘提他，查扣32張偽造信用卡、現金6萬元、盜刷購買的2支iPhone手機及多筆個資。
他坦承犯案，稱投資外匯失利，負債數百萬元，不過警方搜到安非他命23公克及針筒，查出他曾因毒品案被查獲，懷疑是缺錢買毒。
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