年節闖空門竊走鄰居65萬珠寶 汐止警持票在網咖逮人

新北市警汐止分局春節期間獲報，有民眾住宅遭小偷闖空門，屋內金飾、鑽戒、外幣、球鞋等物都被偷個精光，財損高達65萬元，立刻著手偵辦。警方12日早上持票在網咖逮人，當時他還趴在桌上呼呼大睡，查獲毒品、偷竊贓物等罪證，詢後送辦，檢方考量他是住竊慣犯，訊後聲押，法院裁押。

據調查，鄭姓男子（44歲）於1月期間，鎖定自家社區的對面大樓共2間住戶行竊，他經多日觀察，發現該住戶疑過年提前返家、已不在家許久，便起歹念登門偷竊。

鄭男從未上鎖的窗戶攀入屋內，上演「珠寶大盜」，將2戶的金飾、鑽戒、外幣、洋酒、球鞋、健身房會員卡等物品偷精光，隨後滿意離去。

住戶返家後發現房子遭小偷，嚇的向轄內汐止警方報案。警方調閱監視器，發現他是一名住宅慣竊，搜集證據後，向士林地檢署聲請拘票，於12日早上6點多，趁他在網咖休息時抓人。

鄭男前晚熬夜打電動，因疲倦在網咖電腦桌上睡覺，警方逮捕他時，他還試圖扭頭逃逸，員警立刻出示拘票，將他壓制上銬逮捕。