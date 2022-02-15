影／軍人殺兩子墜樓今解剖 母認屍崩潰哭倒

空軍上兵蕭姓男子與妻子感情失和，13日涉嫌殺害兩名2歲、1歲幼子後墜樓，迄今仍昏迷命危，檢警今早安排解剖兩童釐清死因，蕭妻認屍時，情緒激動，崩潰痛哭，兩童的外婆說，案發後好幾天睡不著，心情無法平復。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案發生後，已由檢察官、法醫初驗，除了其中一名男童頸部有明顯傷口外，另名被害男童身體無明顯傷勢，因外觀無法判斷二童死因，所以今天上午由檢察官安排解剖兩名被害男童，採集檢體送驗釐清。

據查，蕭姓軍人的劉姓妻子今天上午到台中殯儀館相驗室認屍時，情緒激動、痛哭失聲，需要警方與親友攙扶，才能離開相驗室，哭聲哀淒、聞者同哀。

劉母說，當天案發時聽到巨響，外出查看發現是女婿墜樓，倒臥在地面，她趕緊回屋內拿證件，跑到三樓時，發現臥室內有血跡、菜刀，而且兩個孫子都已無生命跡象，嚇得不知如何是好，案發迄今已經好幾天沒有睡覺，「心情沒有辦法平復」。

檢警調查，蕭姓男子（25歲）是志願役士兵，去年一月從陸軍轉到空軍清泉崗基地三聯隊服役，結識同齡劉姓妻子先有後婚，生下一對兒子，一家四口住在妻子娘家潭子區透天厝。

二人婚後失和，去年底鬧離婚，今年年初蕭一度失聯欲尋短，被警方尋回。

軍方得知蕭情緒不穩，正安排心理輔導，蕭12日放假返家，與妻子、小姨子等人出遊卻再起口角，蕭妻憤而離家，蕭心生怨恨，在臉書留下五百多字貼文，及妻子與男子對話截圖，並留言「抱歉我又不成熟，也是最後一次了」。

13日凌晨二時許，蕭從透天厝四樓頂墜落，被發現時命危，送醫搶救；警、消隨後進屋搜尋，在三樓房內兩幼童遺體，已有屍斑，其中長子右頸有道深長傷口，一歲次子無明顯外傷，床鋪上有血跡及一把菜刀。

警方初步研判蕭是以菜刀割頸、枕頭悶頭方式殺害二子，全案目前依家暴殺人罪方向偵辦。

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