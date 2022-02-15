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男子積欠繳毒駕罰款9萬元 查封持分土地後母親代為繳清
台南市49歲蘇姓男子積欠毒駕罰款9萬元，逾期未繳清，行政執行署台南分署強制執行後，執行人員調查發現蘇名下有4筆位於安定區持分土地可供執行，發函查封他名下4筆持分土地。蘇母親接獲查封後，昨天中午代替兒子到分署繳清罰緩。
據了解，蘇姓男子於2016年駕駛轎車，行經台南市永康區中正北路與和平路口，遭警員攔查時，坦承吸食毒品，警員採集他的尿液送驗，有毒品陽性反應，警員製單舉發，遭交通局裁處9萬元罰鍰，因逾期未繳納，經交通局移送行政執行署台南分署強制執行。
台南分署表示，此案於今年1月間收案，執行人員調查發現蘇男名下有4筆位於安定區持分土地可供執行，發函查封蘇名下4筆持分土地。蘇母親接獲查封後，昨天中午代替蘇到台南分署繳清罰緩。
台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納罰款，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒民眾如果有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
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