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內神通外鬼！五股超商ATM搶案 檢起訴求從重量刑
22歲劉男與擔任保全的20歲蔡男合謀，找來16歲項姓少年協助，由劉、項兩人趁著去年12月14日新北市五股區地處偏遠的超商ATM維修、戒護人力單薄時行搶，蔡男則擔任內應從中協助，得手121萬餘元。新北地檢署依強盜罪嫌起訴成年兩人，並請法院從重量刑，另項姓少年交由少年法庭審理。
檢警調查，蔡男自去年11月起在保全公司擔任維修人員保養ATM時的戒護人員他發現在ATM進行保養時現場戒護人力單薄，便動起歪腦筋，找來好友劉男謀畫犯行，再由劉男邀約項姓少年加入協助。
三人鎖定地處偏遠的超商ATM行搶，選定去年12月14日下午在不知情另名吳姓保全與維修人員進行保養時，拿著事先由蔡男提供的兩把空氣槍闖入行搶，劉男還拿著空氣槍抵住蔡男下巴並將他壓制，並命令維修人員開啟ATM，得手121萬餘元後將現金分裝在4個鈔箱內，隨後迅速逃離現場，前後只花2分鐘。
警方循線追緝，於同天晚間7時許在三峽地區逮捕劉、項兩人，並起出空氣槍兩把、犯罪所得121萬餘元。經另通知蔡男等人到案說明，針對手機數位採證後，才發現劉與蔡有密切聯繫，研判蔡男涉案擔任內應，再持拘票前往五股工業區逮捕蔡男。
劉、項兩人到案後原本矢口否認行搶，後來才坦承犯行；蔡姓保全則在落網時向警嗆聲「我就是想要犯一次案」；檢方認為，劉、蔡兩人在不特定多數人出入的便利商店持槍行搶，還對不知情的保全、維修人員施以暴力脅迫，惡行重大，嚴重危害社會安全，依強盜罪嫌起訴兩人，並建請法院從重量刑；項姓少年因未成年交由少年法庭審理。
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