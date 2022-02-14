內神通外鬼！五股超商ATM搶案 檢起訴求從重量刑

22歲劉男與擔任保全的20歲蔡男合謀，找來16歲項姓少年協助，由劉、項兩人趁著去年12月14日新北市五股區地處偏遠的超商ATM維修、戒護人力單薄時行搶，蔡男則擔任內應從中協助，得手121萬餘元。新北地檢署依強盜罪嫌起訴成年兩人，並請法院從重量刑，另項姓少年交由少年法庭審理。

檢警調查，蔡男自去年11月起在保全公司擔任維修人員保養ATM時的戒護人員他發現在ATM進行保養時現場戒護人力單薄，便動起歪腦筋，找來好友劉男謀畫犯行，再由劉男邀約項姓少年加入協助。

三人鎖定地處偏遠的超商ATM行搶，選定去年12月14日下午在不知情另名吳姓保全與維修人員進行保養時，拿著事先由蔡男提供的兩把空氣槍闖入行搶，劉男還拿著空氣槍抵住蔡男下巴並將他壓制，並命令維修人員開啟ATM，得手121萬餘元後將現金分裝在4個鈔箱內，隨後迅速逃離現場，前後只花2分鐘。

警方循線追緝，於同天晚間7時許在三峽地區逮捕劉、項兩人，並起出空氣槍兩把、犯罪所得121萬餘元。經另通知蔡男等人到案說明，針對手機數位採證後，才發現劉與蔡有密切聯繫，研判蔡男涉案擔任內應，再持拘票前往五股工業區逮捕蔡男。