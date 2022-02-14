影／「叫10個來8個」消費起糾紛 酒店經紀馬伕遭設局砍傷

28歲楊姓男子平時以駕駛租賃車載送酒店小姐為業，昨天凌晨依經紀公司指示到台北市萬華區峨眉街上載客，未料到場後遭2名男子持刀逼迫下車，雙方當街扭打，楊男左手、左肩遭砍，幸無大礙。涉案2人案發後逃離，警方昨夜將2人查緝到案，正偵詢釐清案情，詢後將依強盜罪嫌送辦。

警方調查，楊男昨天凌晨4時許駕車到萬華區峨眉街一處巷口等待載客，31歲樊姓男子及20歲洪姓男子突然上車，持刀與楊男談判，楊男被迫下車後，當街與樊、洪2人扭打，混亂中左肩、左手遭刀具刺傷，2人見楊男鮮血直流，立刻逃離現場，楊男則自行就醫，幸無大礙。

據悉，楊男受傷後遲未報警，直到醫院急診室發現刀傷，通報警方介入，事件才曝光。楊男供稱，他平時負責依照經紀公司指示載送酒店小姐到定位，先前有客人因「點了10個小姐只來8個」，與經紀公司有消費糾紛，樊、洪2人上車後曾提及「上次的事你要吐錢出來」，懷疑此行就是要談判先前的消費糾紛。

警方表示，樊、洪2人無幫派背景，犯後刻意在萬華區亂晃，最後回到峨眉街上的友人住處，員警昨夜11時許前往設伏，伺機逮人。