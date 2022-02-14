聽新聞
test
0:00 / 0:00
籌強盜案和解金 台中二男再約出球鞋賣家強盜檢起訴
楊姓、吳姓男子在去年間犯下強盜案，二人商討給付和解金期間，楊約出網路球鞋賣家，持玩具槍、夥同吳在賣家車內，強盜手機、現金與球鞋，二人朋分財物後逃逸，警方循線逮人，台中地檢署偵結，認定二人涉及的強盜前案還在審理，又犯下強盜案，毫無悔意，依強盜起訴，建請法院加重其刑。
起訴指出，楊姓（27歲）、吳姓男子（21歲）在去年7月18日，涉嫌在太平區毒品交易時，強盜毒犯現金、手機、咖啡包，目前正在法院審理中，二人為籌措與被害人的和解金，在去年10月21日凌晨1時許，由楊開車前往彰化縣吳的住處載吳到台中，商討如何給付前案和解金。
商討期間，楊透過手機軟體微信，聯絡到在網路販售球鞋的張姓賣家，楊與張約好在北屯區昌平東三路的汽車旅館附近交易，楊向吳稱，「陪我去買毒品」，吳承諾陪同。
楊、吳到約定地點後，發現張姓賣家的車輛，楊坐進張的轎車後座，吳坐在右前座，未料楊拿出一把空氣槍，指著張的後腦，喝令「把值錢的東西都交出來」，成功得手兩支手機、現金5000元及一雙價值1.5萬的球鞋。
楊、吳二人拔走張的轎車鑰匙，放在附近路口變電箱，並要張隔5分鐘後再取回，二人隨即逃逸，朋分得手財物。第五警分局獲報後，循線抓人，帶回楊、吳。
楊辯稱，當時與張毒品交易，有交付3萬給張，後來起爭執，張不開心才報警。吳則說，當天是楊稱要買毒品，他陪同前往，坐上車後，楊掏槍喝令張交出毒品、現金與手機，還要求他錄影。
台中地檢署偵結，認定二人在7月間涉及的強盜前案，仍在法院審理中，事隔才2個多月，又犯下強盜犯行，顯然漠視法律，毫無悔意，建請院方審酌對治安影響，加重量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言