快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籌強盜案和解金 台中二男再約出球鞋賣家強盜檢起訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

楊姓、吳姓男子在去年間犯下強盜案，二人商討給付和解金期間，楊約出網路球鞋賣家，持玩具槍、夥同吳在賣家車內，強盜手機、現金與球鞋，二人朋分財物後逃逸，警方循線逮人，台中地檢署偵結，認定二人涉及的強盜前案還在審理，又犯下強盜案，毫無悔意，依強盜起訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，楊姓（27歲）、吳姓男子（21歲）在去年7月18日，涉嫌在太平區毒品交易時，強盜毒犯現金、手機、咖啡包，目前正在法院審理中，二人為籌措與被害人的和解金，在去年10月21日凌晨1時許，由楊開車前往彰化縣吳的住處載吳到台中，商討如何給付前案和解金。

商討期間，楊透過手機軟體微信，聯絡到在網路販售球鞋的張姓賣家，楊與張約好在北屯區昌平東三路的汽車旅館附近交易，楊向吳稱，「陪我去買毒品」，吳承諾陪同。

楊、吳到約定地點後，發現張姓賣家的車輛，楊坐進張的轎車後座，吳坐在右前座，未料楊拿出一把空氣槍，指著張的後腦，喝令「把值錢的東西都交出來」，成功得手兩支手機、現金5000元及一雙價值1.5萬的球鞋。

楊、吳二人拔走張的轎車鑰匙，放在附近路口變電箱，並要張隔5分鐘後再取回，二人隨即逃逸，朋分得手財物。第五警分局獲報後，循線抓人，帶回楊、吳。

楊辯稱，當時與張毒品交易，有交付3萬給張，後來起爭執，張不開心才報警。吳則說，當天是楊稱要買毒品，他陪同前往，坐上車後，楊掏槍喝令張交出毒品、現金與手機，還要求他錄影。

台中地檢署偵結，認定二人在7月間涉及的強盜前案，仍在法院審理中，事隔才2個多月，又犯下強盜犯行，顯然漠視法律，毫無悔意，建請院方審酌對治安影響，加重量刑。

楊姓、吳姓男子在去年7月間在毒品交易時，強盜毒犯，法院審理期間，二人又在去年10月間，強盜另名網路賣家，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照
楊姓、吳姓男子在去年7月間在毒品交易時，強盜毒犯，法院審理期間，二人又在去年10月間，強盜另名網路賣家，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照

強盜 毒品

延伸閱讀

外送員兼差販毒 桃園警約面交 保溫箱查獲毒咖啡包

外商主管工作20年遭大幅減薪 退休爭回3000萬和解金

突然想採草莓 轎車橫越雙黃線撞2重機

男子駕車逆向昏睡車道 查獲毒品彩虹菸

相關新聞

北市警明設百處路檢點擴大酒測 酒駕累犯公布姓名照片

明天就是元宵節，考量民眾過節歡聚常飲酒助興，為防制酒後駕車，北市警察局明天將規畫擴大酒測勤務，動員400多名警力，設置近...

男不爽預付卡被斷卡打電話烙人 聚眾鬥毆罪嫌送辦

台北一名簡姓女子上網賣19張預付卡，事後違約斷卡，買家盧姓男子不爽簡女，在第二度面交時，涉嫌噴辣椒水，並打電話找來2名男...

吉普車誤闖墾丁秘境沙灘 墾管處將開罰

墾丁東海岸景觀區13日下午5點有遊客發現三輛吉普車開下沙灘潮池區域，破壞周邊地貌，保七總隊第八大隊接獲民眾報案趕到現場，...

內神通外鬼！五股超商ATM搶案 檢起訴求從重量刑

22歲劉男與擔任保全的20歲蔡男合謀，找來16歲項姓少年協助，由劉、項兩人趁著去年12月14日新北市五股區地處偏遠的超商...

影／「叫10個來8個」消費起糾紛 酒店經紀馬伕遭設局砍傷

28歲楊姓男子平時以駕駛租賃車載送酒店小姐為業，昨天凌晨依經紀公司指示到台北市萬華區峨眉街上載客，未料到場後遭2名男子持...

情人節歡唱竟為上廁所打架 3人遭依社維法裁罰

台北市延平北路一家大型KTV今天爆發打架案。兩間包廂消費者在情人節消費，梁姓男子誤上隔壁包廂的廁所，導致郭男、楊男不爽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。