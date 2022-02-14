籌強盜案和解金 台中二男再約出球鞋賣家強盜檢起訴

楊姓、吳姓男子在去年間犯下強盜案，二人商討給付和解金期間，楊約出網路球鞋賣家，持玩具槍、夥同吳在賣家車內，強盜手機、現金與球鞋，二人朋分財物後逃逸，警方循線逮人，台中地檢署偵結，認定二人涉及的強盜前案還在審理，又犯下強盜案，毫無悔意，依強盜起訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，楊姓（27歲）、吳姓男子（21歲）在去年7月18日，涉嫌在太平區毒品交易時，強盜毒犯現金、手機、咖啡包，目前正在法院審理中，二人為籌措與被害人的和解金，在去年10月21日凌晨1時許，由楊開車前往彰化縣吳的住處載吳到台中，商討如何給付前案和解金。

商討期間，楊透過手機軟體微信，聯絡到在網路販售球鞋的張姓賣家，楊與張約好在北屯區昌平東三路的汽車旅館附近交易，楊向吳稱，「陪我去買毒品」，吳承諾陪同。

楊、吳到約定地點後，發現張姓賣家的車輛，楊坐進張的轎車後座，吳坐在右前座，未料楊拿出一把空氣槍，指著張的後腦，喝令「把值錢的東西都交出來」，成功得手兩支手機、現金5000元及一雙價值1.5萬的球鞋。

楊、吳二人拔走張的轎車鑰匙，放在附近路口變電箱，並要張隔5分鐘後再取回，二人隨即逃逸，朋分得手財物。第五警分局獲報後，循線抓人，帶回楊、吳。

楊辯稱，當時與張毒品交易，有交付3萬給張，後來起爭執，張不開心才報警。吳則說，當天是楊稱要買毒品，他陪同前往，坐上車後，楊掏槍喝令張交出毒品、現金與手機，還要求他錄影。