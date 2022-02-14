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學界調查治安滿意度降1成 警政署：持續精進治安作為

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系今公布去年度司法及犯罪防制滿意度調查結果，顯示民眾對整體治安滿意度較前年下降10％，警政署回應，滿意度下滑應是因去年發生超商店員遇襲案、男大生車禍遭毆案，讓民眾對治安有不穩定感，政府除積極破案、掃黑掃毒，未來也將因應犯罪趨勢持續精進作為。

警政署表示，此次中正大學犯防調查中，民眾對「警察維護治安工作」滿意度達82.5％，已連續3年維持8成以上；在「住家與社區治安狀況觀感」部分，滿意度達88％，連2年有近9成民眾感覺住家附近安全；掃毒打詐部分，也都維持6成以上滿意度。

但民眾對於去年度「整體治安」滿意度為51.6％，較前年度下滑10％，警政署表示，應是因去年下半年陸續發生屏東超商店員遇襲案、台中男大生車禍遭毆案、桃園超商店員遭刺死案等，讓民眾對治安狀況產生不安。

警政署說，警方除了積極偵破相關案件，專案掃黑、掃毒，迅速偵破新店槍擊命案、查獲陸上最大宗海洛因走私案，提升民眾信心外，未來警政署也會因應當前犯罪趨勢，持續精進各項維護治安作為。

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系今公布去年度司法及犯罪防制滿意度調查結果。記者李隆揆／攝影
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系今公布去年度司法及犯罪防制滿意度調查結果。記者李隆揆／攝影

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