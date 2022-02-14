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外送員兼差販毒 桃園警約面交 保溫箱查獲毒咖啡包
桃園市35歲鄭姓男子利用外送美食掩護，涉嫌向不特定不對象販賣毒咖啡包牟利，大園警方接獲線報後，佯裝買家與鄭男昨晚約面交，鄭男騎著有外送箱的機車掩人耳目，不知道已經被警方識破和鎖定，當場逮捕他和查獲毒咖啡包50包，全案今天依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方表示，鄭姓男子自稱平時擔任美食平台外送員，卻不好好工作「兼差」販賣毒品涉及不法行為，大園警分局埔心派出所接獲線報後，循線與鄭男取得聯繫佯裝毒品買家，取得信任後進一步約面交。
鄭男晚間騎著外送用的機車，到大園區三民路汽車旅館附近指定碰面地點赴約，他從外送保溫箱裡拿出毒咖啡包時，便衣員警立即表明身分，鄭男試圖騎車逃逸，但仍遭到員警壓制逮捕，當場查扣毒咖啡包50包。
警方表示，毒品犯罪手法日新月異，毒咖啡的新潮包裝也吸引許多不知情的青少年嘗試，因而無法自拔影響身心健康：警方將持續落實清查作為，並利用各種機會加強校園毒品宣導，強化青年學子的反毒知能，以保護民眾免受毒品危害。
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