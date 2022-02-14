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通緝犯為躲路檢開車撞倒保三中隊小隊長 被訴殺人未遂
官姓通緝犯前年底開車遇警方路檢，竟開車衝撞保安警察大隊第三中隊謝姓小隊長，將其撞倒在車頭引擎蓋，並跌落地面。台北地檢署今依殺人未遂、妨害公務等罪起訴官男，考量其為累犯，建請法院裁量是否加重刑期。
檢方調查，官男有毒品、傷害等前科，於2017年1月7日出獄，後來又因另案被通緝。2020年12月8日凌晨4時30分，官男開車在羅斯福路與辛亥路口遇到警方實施路檢，由於擔心通緝身分被抓到，竟然開車衝撞執行勤務的保三中隊謝姓小隊長。
檢方查出，官男的行為導致謝姓小隊長被撞倒在其車輛的引擎蓋上，之後謝姓小隊長從車輛左前方摔落在地，後腦著地，造成頭部、臉部及四肢多處擦挫傷，官男則拒絕受檢而加速逃離。
檢方認為，官男蓄意開車衝撞員警，此舉已涉嫌殺人未遂、妨害公務等罪，考量他出獄後5年內再次犯案，屬於累犯，建請法院裁量是否對其加重最低本刑。
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