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男子在PUB門口外吸大麻菸 見巡邏警盤查馬上丟菸露餡
37歲林姓男子今天凌晨2點多在台南市中西區西門路一家PUB門口外抽大麻菸，林見巡邏員警上前，神色異常馬上把大麻菸丟到菸灰缸，警員上前盤查聞到大麻味，找來大麻試劑檢驗後驗出有大麻成分，因大麻在國內屬二級毒品，警詢後依毒品罪嫌移送南檢法辦。
林姓男子從事服務業，今天凌晨和一群朋友到西門路一家PUB飲酒作樂後，林等人到門口抽菸聊天，台南市警二分局民權派出所員警恰巧巡邏經過，正要上前盤查，林馬上把剛抽了一口的菸丟到菸灰缸。
黃姓警員見林神情有異，並聞到大麻味，直覺認為林在抽大麻菸，將他丟掉的菸帶回檢驗，找來大麻試劑檢驗後驗出有大麻成分，林供稱，是第一次吸大麻菸，但交代不清是誰給他的。警詢後依毒品罪嫌移送南檢法辦。
警方說，大麻屬於第二級毒品，不論製造、運輸、販賣、轉讓、栽種或施用大麻均屬犯罪行為；施用將對身心健康造成重大危害，包含肺部、心血管傷害，心理層面則會產生妄想、幻覺，並有成癮性。
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