男子在PUB門口外吸大麻菸 見巡邏警盤查馬上丟菸露餡

37歲林姓男子今天凌晨2點多在台南市中西區西門路一家PUB門口外抽大麻菸，林見巡邏員警上前，神色異常馬上把大麻菸丟到菸灰缸，警員上前盤查聞到大麻味，找來大麻試劑檢驗後驗出有大麻成分，因大麻在國內屬二級毒品，警詢後依毒品罪嫌移送南檢法辦。

林姓男子從事服務業，今天凌晨和一群朋友到西門路一家PUB飲酒作樂後，林等人到門口抽菸聊天，台南市警二分局民權派出所員警恰巧巡邏經過，正要上前盤查，林馬上把剛抽了一口的菸丟到菸灰缸。

黃姓警員見林神情有異，並聞到大麻味，直覺認為林在抽大麻菸，將他丟掉的菸帶回檢驗，找來大麻試劑檢驗後驗出有大麻成分，林供稱，是第一次吸大麻菸，但交代不清是誰給他的。警詢後依毒品罪嫌移送南檢法辦。