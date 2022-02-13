快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落實防制危駕勤務奏效 南警查獲逾百克毒品逮2嫌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新化警分局昨深夜11點多執行危駕臨檢勤務時，在國八新化交流道旁查獲可疑車輛，進一步起出安非他命、毒咖啡包、毒糖果逾百公克及電子磅秤、分裝袋等，警詢後今下午依毒品危害防制條例，將車內2嫌送辦。

新化警方昨夜執行上述勤務，在轄內各重要路口設下路(臨)檢點，盤查來往可疑人車，以淨化治安，防止危險駕車，維護用路人行的安全，深夜11點多在國八新化交流道接台20線省道路口某加油站旁，警方攔下一輛白色形跡可疑轎車，發現駕駛蔡男（33歲）、乘客林男（37歲）2人神色慌張。

經警方盤查，在駕駛座旁發現二級毒品3小包（毛重6公克），查獲林男身上持有二級毒品安非他命7小包（毛重約16公克）共查獲安非他命共22公克，另又在車內查獲毒品咖啡包19包（毛重75公克）、毒糖果10顆（毛重12公克），總計各類毒品共109公克。

警方也查獲疑為販毒用的電子磅秤、分裝空袋一批。蔡、林兩人供稱，僅自行吸食，否認販售，警認為拖諉之詞，訊後依上述罪嫌送辦。新化警分局長蘇政敏表示，將持續秉持「除惡務盡、平穩治安」理念動員員警打擊犯罪，呼籲民眾若發現住家附近有可疑人事，請撥打110報警，以維轄區治安平穩。

警方所起出的各類毒品。記者謝進盛／翻攝
警方所起出的各類毒品。記者謝進盛／翻攝
台南新化警方昨深夜執行危駕臨檢勤務，在攔查車輛中起獲毒品，將兩名嫌犯送辦。記者謝進盛／翻攝
台南新化警方昨深夜執行危駕臨檢勤務，在攔查車輛中起獲毒品，將兩名嫌犯送辦。記者謝進盛／翻攝

毒品 台南

延伸閱讀

10公尺前有警路檢 汐止男急開窗將K盤丟棄...卻先自撞

影／毒蟲遇警攔查 搜出安非他命辯稱不是毒品

新北少年隊率青少年參觀毒品展 他驚：原來毒品這麼臭

被搜出毒品要友頂罪 他不願出易科罰金反被錄音涉偽證

相關新聞

新北通訊行老闆疑遭毆打致死案 法院裁定4嫌羈押禁見

新北市中和通訊行老闆疑遭毆打致死案，檢察官今天凌晨1時40分許訊問完畢，4名被告均向法院聲請羈押禁見，新北地院稍早已開完...

落實防制危駕勤務奏效 南警查獲逾百克毒品逮2嫌

台南市新化警分局昨深夜11點多執行危駕臨檢勤務時，在國八新化交流道旁查獲可疑車輛，進一步起出安非他命、毒咖啡包、毒糖果逾...

影／屢被冒名賣藥、代言博弈網？ 邰智源：攏係假

知名藝人邰智源，日前發現網路上有詐騙集團冒用自己的肖像權代言賣藥，立刻向新北市警方報案提告侵害肖像權，不料才過3天，網上...

影／10公尺前有警路檢 汐止男急開窗將K盤丟棄...卻先自撞

新北市施姓男子有吸毒習慣，日前開車行經汐止區長江街時，看到10公尺前有警察路檢，怕持毒被逮，急忙把車上的K盤往外丟棄，孰...

新北市通訊行老闆疑遭毆打致死案 檢察官聲押4嫌

新北市中和通訊行老闆疑遭毆打致死案，新北地檢署昨天下午完成相驗程序，檢察官深夜開庭直到今天凌晨1時40分許訊問完畢，4名...

街上棍棒齊飛 暴團6收押

台南張姓男子只因未成年兒子被打傷，先夥同手下將對方擄走砍成重傷，又在被害人出院後將對方打成重傷，警方認為張男涉多起暴力傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。