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落實防制危駕勤務奏效 南警查獲逾百克毒品逮2嫌
台南市新化警分局昨深夜11點多執行危駕臨檢勤務時，在國八新化交流道旁查獲可疑車輛，進一步起出安非他命、毒咖啡包、毒糖果逾百公克及電子磅秤、分裝袋等，警詢後今下午依毒品危害防制條例，將車內2嫌送辦。
新化警方昨夜執行上述勤務，在轄內各重要路口設下路(臨)檢點，盤查來往可疑人車，以淨化治安，防止危險駕車，維護用路人行的安全，深夜11點多在國八新化交流道接台20線省道路口某加油站旁，警方攔下一輛白色形跡可疑轎車，發現駕駛蔡男（33歲）、乘客林男（37歲）2人神色慌張。
經警方盤查，在駕駛座旁發現二級毒品3小包（毛重6公克），查獲林男身上持有二級毒品安非他命7小包（毛重約16公克）共查獲安非他命共22公克，另又在車內查獲毒品咖啡包19包（毛重75公克）、毒糖果10顆（毛重12公克），總計各類毒品共109公克。
警方也查獲疑為販毒用的電子磅秤、分裝空袋一批。蔡、林兩人供稱，僅自行吸食，否認販售，警認為拖諉之詞，訊後依上述罪嫌送辦。新化警分局長蘇政敏表示，將持續秉持「除惡務盡、平穩治安」理念動員員警打擊犯罪，呼籲民眾若發現住家附近有可疑人事，請撥打110報警，以維轄區治安平穩。
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