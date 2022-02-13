影／10公尺前有警路檢 汐止男急開窗將K盤丟棄...卻先自撞

新北市施姓男子有吸毒習慣，日前開車行經汐止區長江街時，看到10公尺前有警察路檢，怕持毒被逮，急忙把車上的K盤往外丟棄，孰料毒品還沒丟出，轎車就因失控自撞護欄。員警聽聞撞車聲趕抵，親眼目睹他將K盤丟棄，警詢後依毒品罪嫌送辦。

新北市汐止分局交通分隊10日下午3點多執行路檢勤務，在長江街高速公路涵洞下盤查時，突然聽到後方一聲巨響，回頭查看，發現有轎車自撞路旁護欄，立刻趨前查看。

警方剛到車旁，發現施男（28歲）將一個可疑物品往外丟棄，直問「你剛剛丟的是什麼東西」，駕駛自撞後驚慌失挫，遂全盤托出，表示自己看到警察路檢，怕車上的K盤被警方發現，遂開窗丟棄，不料沒注意路況，自撞護欄。

警方在路旁寺廟內，查獲施男丟棄的K盤一片、刮片二張等罪證，他警詢時坦承均是自己持有，還說，「昨天才剛吸完Ｋ」，被依毒品罪嫌送辦。