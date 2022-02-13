聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／10公尺前有警路檢 汐止男急開窗將K盤丟棄...卻先自撞
新北市施姓男子有吸毒習慣，日前開車行經汐止區長江街時，看到10公尺前有警察路檢，怕持毒被逮，急忙把車上的K盤往外丟棄，孰料毒品還沒丟出，轎車就因失控自撞護欄。員警聽聞撞車聲趕抵，親眼目睹他將K盤丟棄，警詢後依毒品罪嫌送辦。
新北市汐止分局交通分隊10日下午3點多執行路檢勤務，在長江街高速公路涵洞下盤查時，突然聽到後方一聲巨響，回頭查看，發現有轎車自撞路旁護欄，立刻趨前查看。
警方剛到車旁，發現施男（28歲）將一個可疑物品往外丟棄，直問「你剛剛丟的是什麼東西」，駕駛自撞後驚慌失挫，遂全盤托出，表示自己看到警察路檢，怕車上的K盤被警方發現，遂開窗丟棄，不料沒注意路況，自撞護欄。
警方在路旁寺廟內，查獲施男丟棄的K盤一片、刮片二張等罪證，他警詢時坦承均是自己持有，還說，「昨天才剛吸完Ｋ」，被依毒品罪嫌送辦。
汐止警方呼籲，毒品危害自身健康及社會甚鉅，民眾切勿吸食毒品，應遠離毒品、珍惜生命，警方將持續加強掃蕩，保護民眾免於毒害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言