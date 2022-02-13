影／毒蟲遇警攔查 搜出安非他命辯稱不是毒品
「這不是毒品，送驗啊！」台南市40歲有毒品前科男子，昨天凌晨涉嫌持有毒品，騎機車行經南區同安路262巷內因形跡可疑被警員攔查，警方在他身上聞到異味，並於盤查時目視到一夾鏈袋裝有白色粉末，他辯稱不是毒品還請警方檢驗，白色粉末包經警方檢驗為安非他命，警詢後依毒品罪嫌法辦。
台南市警三分局安中所警員，本月12日凌晨2點多在安南區同安路262巷內攔查可疑人車，攔查40歲男子有毒品前科，警方上前攔查時聞到異味，並於盤查時目視到一夾鏈袋裝有白色粉末，警方當場研判粉末為毒品，並合理懷疑同嫌仍持續使用毒品。
警方攔查時，男子辯稱粉末包不是毒品，矢口否認仍持續使用毒品，警方將其帶回派出所深入調查，粉末包經檢驗為二級毒品安非他命（0.22公克），尿液初篩也呈二級毒品陽性反應，警詢後依毒品罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。
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