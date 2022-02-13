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影／竹聯東堂押人到公墓毒打 不到半年又當街開12槍

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

「竹聯幫東堂」黃姓幫眾、陳姓幫眾與范姓男子有多筆賭債糾紛，雙方昨天凌晨相約台北市南港區街上談判，豈料黃、陳二人故意不現身，尾隨范男轎車，再突然打開窗戶，各自掏槍朝范連開12槍。范踩油門躲避，他跟車上一名友人幸無中彈，轎車則遺留6顆彈孔，連警方都直呼范男「命大」。警方下午逮捕黃、陳及駕駛共3人，詢後依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦。

昨天凌晨4點多，范男開車到經貿一路後，因不見黃等人，便在附近環繞，突然轎車左側中槍，他緊急踩油門加速往前。

槍手緊跟在後，不斷朝范男開槍，但連開12槍都未打中范，最後作罷逃逸，將車棄置在附近醫院，搭計程車前往大安區；范則將車開到安全的地方報警。

警方查出槍手是22歲黃男、21歲陳男，二人由22歲吳姓男子開車，上演一場飛車開槍追逐事件。警方向檢察官請示拘票，下午循線在大安區臥龍街一處民宅逮捕3人，查獲作案的2支改造手槍。

案發現場有6枚彈殼，范男開的轎車又有6顆彈孔，警方確認黃、陳二人共開12槍，也直呼范男「命大」！

據了解，3嫌去年9月還參與一件擄人事件，因不滿游姓友人毆打小弟，便將游綁到南港區的公墓毒打，期間用毛巾蒙眼、膠帶綁手。游雙手、雙腳受傷流血，該案檢察官已起訴。

警方認為，3嫌行徑囂張，竟在街上藐視公權力開槍，將徹底追查此案，詢後依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦；3嫌並未交代槍支來源。

警方昨天下午逮捕3嫌並查獲作案2支槍枝。記者蔡翼謙／翻攝
警方昨天下午逮捕3嫌並查獲作案2支槍枝。記者蔡翼謙／翻攝
范男開的賓士車中彈6槍。記者蔡翼謙／翻攝
范男開的賓士車中彈6槍。記者蔡翼謙／翻攝
范男開的賓士車中彈6槍。記者蔡翼謙／翻攝
范男開的賓士車中彈6槍。記者蔡翼謙／翻攝

【中央社台北12日電】

台北市南港區今天凌晨發生槍擊案，警方調查，范姓男子稱友人與吳姓男子等人有金錢糾紛，雙方約在南港路1段附近談判，事後遭吳男等人開12槍。警方循線逮捕吳男等3人送辦。

台北市警察局南港分局發布新聞資料指出，12日清晨接獲報案，有民眾遭不明人士駕車尾隨並被槍擊，造成被害人自小客車有彈孔。

警方調查，20歲范姓被害人因友人與他人有金錢糾紛，並在網路互嗆結怨，雙方相約12日凌晨在南港路1段及經貿1路口談判。

警方指出，范姓男子開車抵達後，未發現友人，隨即開車在附近繞行，突然發現1輛汽車跟隨，隨即被開槍，造成范男駕駛車輛左側及後車廂有數個彈孔，所幸人未受傷。

警方接獲范姓男子報案，成立專案小組調查，擴大調閱案發地附近監視畫面，掌握涉案人車牌號碼，以車追人。

專案小組12日下午循線逮捕涉嫌開槍有竹聯幫背景的22歲吳姓男子等3人，並找到2把改造手槍。嫌犯初步供稱是因債務糾紛起衝突。

警詢後依殺人未遂罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把吳姓男子等3人移送士林地檢署偵辦。（編輯：劉學源）1110212

殺人 檢察官

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