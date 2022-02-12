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南港槍擊事件！男子抵達談判地點遭開12槍 警逮3槍手
台北市南港區今天凌晨4點多發生槍擊事件，范姓男子與吳姓男子相約談判，范抵達後未見對方，開車附近繞行，突遭吳男開車在後方連開12槍，范踩油門躲避並報警，轎車左側留下多顆彈孔，吳則逃離現場。警方下午循線在一處民宅逮捕吳等3人，詢後將依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦。
開槍的22歲吳男、22歲黃姓男子、21歲陳姓男子辯稱，他們在網路上跟范吵架，抵達現場才開槍，警方對此存疑；范男則指控吳男積欠賭債，所以相約談判。
據了解，吳等3人有竹聯幫背景。警方今天下午4點持拘票，循線在大安區臥龍街一處民宅逮補3人，查獲作案用2支槍支。
案發當下，范發現轎車遭開槍後，緊急踩油門逃逸，兩車在經貿一路上追逐；范無中彈，車內載著一名友人。
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