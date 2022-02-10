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帶兒子闖商港釣魚上次罰600這次罰25萬不符 他打官司贏了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

洪姓父子去年春節期間闖台中港管制區釣魚，被警方查獲後，航港局開罰20萬、5萬元，父子不服提行政訴訟，台北地方法院認為航港局裁罰過重，撤銷處分，判父子勝訴，可上訴。

洪父去年2月12日下午5時許，帶就讀高職的兒子攀越圍牆進入台中港管制區，在第15號碼頭邊釣魚，被港務警察查獲；洪父同年2月19日也自行闖管制區釣魚，被警方查獲，洪父因此被開罰20萬元，兒子則被開罰5萬元。

洪姓父子不符提行政訴訟，認為「相同事務，應當為相同處理」，洪父2017年、2020年也曾翻牆釣魚，都只被裁罰600元，為何此次卻是裁罰25萬元，金額相差數百倍，不符比例原則。

他們主張，父子2人徒手翻牆，只帶釣竿和魚餌，走2公里、近半小時才抵達釣魚位置，如何偷竊商港物資；2人認為，商港法罰則是針對港區工作的業者和工作人員，防止走私、販毒、竊盜等，才會訂出如此高的罰則，而他們只是一般民眾，航港局適用法律錯誤。

航港局指出，商港法修法後已明文規定，進入管制區的人員和車輛都應申請核發通行證、接受檢查，並非只有港區工作人員才適用，認為洪姓父子主張無理由。

台北地院認為，洪姓父子翻牆進入商港區釣魚，確實已違反商港法規定，且商港法相關條文內容，並沒有特別指名進入管制區規範的對象，但依文義解釋，應包括所有進入管制區人員和車輛，洪父自承2017年、2020年闖管制區釣魚被開罰，顯見他早知道台中港管制區的範圍，認為父子主張不可採，航港局依法開罰沒有違誤。

法院指出，洪父2020年那次闖管制區釣魚，航港局本應依商港法第35、65條規定開罰，卻只依同法第71條開罰600元，足以讓洪父「誤認」此行為沒有違反商港法第35條規定，航港局應依情節減輕或免除處罰。

法院審酌，洪姓父子只為滿足釣魚樂趣才翻牆進入管制區，與其他走私、偷渡行為有所差別，又洪的兒子當時仍在就學，並無資力，認為航港局開罰過重，撤銷原處分，判父子勝訴。

圖為釣魚示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
圖為釣魚示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

航港局 走私

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