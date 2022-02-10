快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被好友砍刺變「會尿床」還幫忙求情 莽夫判2年半

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子蔡文騫前年向陳姓好友買毒品，付了錢卻沒拿到貨，他一時氣憤拿水果刀往陳身上刺，陳一度命危。蔡5天後向警方投案，陳向法官求情當蔡是好友，「他絕對不會想殺我」，新北地方法院考量陳傷後走路困難且會尿床，依傷害罪判蔡2年6月徒刑。台灣高等法院今駁回蔡和檢方上訴。

蔡（46歲）2020年12月13日傍晚跟妻子、母親等人在板橋的卡拉OK飲酒唱歌，突想起日前向陳姓友人買毒，付完錢卻還沒拿到毒品。蔡酒後不滿陳不接電話，晚上八點多跑到陳家質問，兩人口角後扭打，蔡看到一旁有水果刀，拿起來刺了陳左上胸3下。

陳母聽到打鬥聲後呼救，蔡文騫看到救護車便逃離。陳當時出現出血性休克、急性呼吸衰竭等症狀，一度失去呼吸心跳，急救後撿回一命。蔡在逃亡幾天後，於18日向警方投案，檢察官認為蔡有殺人意圖，依殺人未遂罪將他起訴。

新北地院審理時，陳表示當天的事記不太清楚，清醒後人就在醫院，並表示和蔡是廿多年的好朋友，發生這事後仍當對方是朋友，更說「以我們的交情，我絕對不認為他會想殺我」。

新北地院認為無法證明蔡文騫想殺人，而陳在傷後患有癲癇，曾多次就醫，常因此跌倒摔傷，無法排除因刺傷而造成腦部受損，但醫院診斷有恢復可能，合議庭也認定不符合重傷害罪。蔡曾因毒品案多次入獄，新北地院未因他投案而予以減刑，審酌雙方以50萬元達成調解，判蔡2年6月徒刑。

檢方和蔡皆上訴，高院認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，駁回雙方上訴。

陳姓男子因未交付毒品遭友人蔡文騫刺傷，傷後有缺氧性腦病變和癲癇症狀，走路困難經常跌倒，且會尿床。示意圖／聯合報系資料照
陳姓男子因未交付毒品遭友人蔡文騫刺傷，傷後有缺氧性腦病變和癲癇症狀，走路困難經常跌倒，且會尿床。示意圖／聯合報系資料照

新北 毒品 殺人

延伸閱讀

女坐潮州火車站後站階梯 遭男強盜性侵檢聲押禁見獲准

新北少年隊率青少年參觀毒品展 他驚：原來毒品這麼臭

影／販毒交易驚見警上門...2男拔槍拒捕 遭警棍壓制送辦

林秉樞案移審 新北地院裁定續押並禁見

相關新聞

馬英九辦公室收恐嚇信「逆我死」夾香港冥紙 警採集2指紋

台北市內湖區行善路上的前總統馬英九辦公室，昨天驚傳收到恐嚇信件，寄件地址疑似在香港，內容寫道「勿阻香港手足前往台灣！逆我...

被好友砍刺變「會尿床」還幫忙求情 莽夫判2年半

男子蔡文騫前年向陳姓好友買毒品，付了錢卻沒拿到貨，他一時氣憤拿水果刀往陳身上刺，陳一度命危。蔡5天後向警方投案，陳向法官...

移工購物因語言不通起爭執 中警開「三聲道」成功化解

台中一名外籍移工日前到市場購買水果，過程中與老闆產生糾紛，但雙方語言不通，導致誤會加深，一度爆發口角衝突；警方獲報到場，...

台中男頭中槍留2把改造槍、遺書 疑年前債務問題想不開

台中市柯姓男子昨天深夜11時許，被友人發現陳屍在西區館前路的公寓住處，柯頭部右側太陽穴中一槍，警、消到場確認已明顯死亡，...

台中西區男子深夜頭部中彈 疑自戕身上留有遺書

台中市西區館前路在昨天深夜11時許傳出槍響，一名男子頭部中彈送醫，警、消到場時，男子已明顯死亡，據調查，男子疑在案發地點...

疫情期間頻繁出國 警監控1年揪出詐團

桃園運姓男子出資籌組詐騙集團，由呂男召募成員遠赴阿爾巴尼亞成立機房騙大陸人民，刑事局發現有「高風險對象」在新冠肺炎疫情期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。