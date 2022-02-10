被好友砍刺變「會尿床」還幫忙求情 莽夫判2年半

男子蔡文騫前年向陳姓好友買毒品，付了錢卻沒拿到貨，他一時氣憤拿水果刀往陳身上刺，陳一度命危。蔡5天後向警方投案，陳向法官求情當蔡是好友，「他絕對不會想殺我」，新北地方法院考量陳傷後走路困難且會尿床，依傷害罪判蔡2年6月徒刑。台灣高等法院今駁回蔡和檢方上訴。

蔡（46歲）2020年12月13日傍晚跟妻子、母親等人在板橋的卡拉OK飲酒唱歌，突想起日前向陳姓友人買毒，付完錢卻還沒拿到毒品。蔡酒後不滿陳不接電話，晚上八點多跑到陳家質問，兩人口角後扭打，蔡看到一旁有水果刀，拿起來刺了陳左上胸3下。

陳母聽到打鬥聲後呼救，蔡文騫看到救護車便逃離。陳當時出現出血性休克、急性呼吸衰竭等症狀，一度失去呼吸心跳，急救後撿回一命。蔡在逃亡幾天後，於18日向警方投案，檢察官認為蔡有殺人意圖，依殺人未遂罪將他起訴。

新北地院審理時，陳表示當天的事記不太清楚，清醒後人就在醫院，並表示和蔡是廿多年的好朋友，發生這事後仍當對方是朋友，更說「以我們的交情，我絕對不認為他會想殺我」。

新北地院認為無法證明蔡文騫想殺人，而陳在傷後患有癲癇，曾多次就醫，常因此跌倒摔傷，無法排除因刺傷而造成腦部受損，但醫院診斷有恢復可能，合議庭也認定不符合重傷害罪。蔡曾因毒品案多次入獄，新北地院未因他投案而予以減刑，審酌雙方以50萬元達成調解，判蔡2年6月徒刑。