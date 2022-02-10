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移工購物因語言不通起爭執 中警開「三聲道」成功化解
台中一名外籍移工日前到市場購買水果，過程中與老闆產生糾紛，但雙方語言不通，導致誤會加深，一度爆發口角衝突；警方獲報到場，先以台語向老闆了解情況，接著用英語及簡單中文與移工溝通，在「三聲道」模式下，成功化解這場不愉快。
台中一名菲律賓籍移工9日上午8時許，於潭子復興路上傳統市場購買水果，卻與攤商發生購物糾紛，老闆說台語、移工則僅會簡單中文，雙方語言不通，導致誤會加深，心情不悅，甚至一度爆發口角衝突，路過民眾見狀報請警方到場處理。
大雅警分局獲報後，派請潭子所警員吳秉銓、張百慧前往，吳、張到場後，分別以台語、英語及簡單中文，向雙方詢問事發經過。移工向警方表示，認為老闆水果價格太高，不符合期待，於是向老闆溝通；老闆則認為移工過度粗暴對待水果商品，但雙方又語言不通，雙方情緒才逐漸激動。
警方了解雙方立場後，便利用「台、中、英」三聲道，扮演起雙方溝通橋樑，讓彼此了解各自立場及想法，15分鐘後，終於釐清兩方誤會，並避免衝突再次發生，成功化解這場不愉快。
潭子所所長陳嫈正表示，民眾需求皆不盡相同，平時也勉勵同仁充實自身能力，幸好吳、張2名同仁平時不忘持續精進，保有基本英文能力，在這場糾紛中派上用場，才成功化解民眾糾紛，十分肯定他們的表現。
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