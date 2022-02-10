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台中男頭中槍留2把改造槍、遺書 疑年前債務問題想不開

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市柯姓男子昨天深夜11時許，被友人發現陳屍在西區館前路的公寓住處，柯頭部右側太陽穴中一槍，警、消到場確認已明顯死亡，柯身旁有兩把改造手槍、一封遺書，友人稱，過年前才請他「回台南老家走走」，沒想到昨天再度前往時，柯已尋短。

據查，柯姓男子（33歲）在昨天深夜11時許，被王姓友人發現，陳屍在西區館前路的公寓住處，柯坐在沙發上，右頭部太陽穴中一槍，身旁有兩把改造手槍、一封遺書，其中一把改造手槍已無子彈，另外一把還有彈匣內還有一發子彈，柯經警、消確認，已明顯死亡。

據透露，發現柯的王姓友人，上個月底才前往柯的住處，當時王有請柯在過年前「回台南老家走走」，但昨天深夜王再度前往拜訪時，發現柯的住處大門沒關，入內後發現，柯已陳屍住處，柯死因可能與債務問題有關。

台中市第一警分局偵查隊到場調查，死者除頭部槍傷外，無其他明顯傷勢，現場無打鬥痕跡，目前已採證兩把改造手槍，以釐清槍支來源，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中市柯姓男子昨天深夜被朋友發現陳屍在西區館前路的住處，頭部中彈身亡。記者陳宏睿／攝影
台中市柯姓男子昨天深夜被朋友發現陳屍在西區館前路的住處，頭部中彈身亡。記者陳宏睿／攝影

台南 台中市 檢察官

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