新北少年隊率青少年參觀毒品展 他驚：原來毒品這麼臭

新北市警局少年隊昨天邀請數十名青少年參觀「解癮–解鎖你與癮的距離」反毒特展，場內展示各類新興毒品與情境互動，好讓民眾了解毒品是什麼，有青少年體驗仿毒品氣味後，才知道原來毒品這麼臭。

新北市少年隊表示，青少年常因一時好奇，或受到同儕的誘惑而接觸毒品，有時甚至在不知情的狀況下吸食，一旦接觸到毒品，很容易無法自拔，最後反被毒品控制，因此特別在開學前邀請青少年參觀展覽，了解毒品是什麼。

展覽分享許多吸毒個案，像是有人因為生活出現空白、傷痕，選擇吸食毒品來短暫依賴，孰料當他決定要遠離毒品以振作時，才發現生活已經離不開毒品，全然失控，悔不當初。

有青少年參觀展覽後大驚「原來毒品這麼臭！」，他說場內有安非他命、K他命、大麻等仿毒品氣味體驗，一聞才知道毒品都好臭、有很重的塑膠味；現場還有VR體驗，感受到吸毒後會出現的幻覺，展內也有說明若不幸染毒，該如何戒毒、求救。

新北市少年隊指出，此次活動是新北市警局跟中國信託反毒教育基金會合作，讓青少年在開學前能有機會了解毒品是什麼，期望青少年能抵抗毒品的誘惑。