影／販毒交易驚見警上門...2男拔槍拒捕 遭警棍壓制送辦

田姓及姜姓男子今年過年前夕與買家相約桃園汽車旅館毒品交易，卻驚見上門買家為警方假扮，涉嫌拔槍企圖拒捕，反遭警方持警棍擊敗，當場逮捕2人並起出改造槍彈及毒品一批。警詢後依槍砲及毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

新北市刑大偵一隊今年初，獲悉田姓男子（48歲）和姜姓男子（41歲）二人持有大量毒品，涉嫌透過網路釋出販售訊息，意圖趁過年前大撈一筆牟利，且隨身攜帶槍枝防止黑吃黑，警方佈線追查多日，上月中晚上10時喬裝成買家約定在桃園市龜山區一間汽車旅館要進行毒品交易。

警方在汽車旅前埋伏準備攻堅時，田男正好欲駕車外出，發現情況不對企圖駕車逃逸還試圖拔槍拒捕，警方反應迅速，持警棍敲擊打落田男手中槍枝，當場查獲查扣改造手槍1支、子彈12顆、海洛因15公克、安非他命300公克、疑似販毒所得14萬元，隨後在田男承租汽車旅房間內，搜出長彈匣一個和子彈25顆，另在屋內查獲同夥姜男，並在其身上起獲少量毒品。

據了解，田男落網後供稱，避免毒品交易過程中，發生遭對方黑吃黑的情況，才會擁槍防身，為躲避警方查緝才會頻頻更換汽車旅館做為落腳地點，最後仍逃不過警方查緝，依舊狼狽落網。警詢後二人依法桃園地檢署偵辦，檢方訊後田男以3萬元交保，姜男無保請回。